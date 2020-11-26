Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi - Son Dakika
BBC

Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi

26.11.2020 19:32
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi, System.String[]

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Casa Rosada'da ziyarete açılan Maradona'nın tabutunun önünden binlerce kişi ağlayarak, öpücükler yollayarak, dua ederek geçmeye başladı.

Maradona'nın 10 numaralı formasıyla yattığı, üzerine Arjantin bayrağı serili naaşını bugün akşam saatlerine kadar bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.





Halkın ziyaretine açılan başkanlık sarayı Casa Rosada'nın kapıları açıldığında kalabalıktan bir kesim güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bariyerleri aşarak içeri girmek isteyince bazı gergin sahneler yaşandı.

Sabahın daha erken saatlerinde yapılan özel törene ise ailesi ve eski takım arkadaşları katıldılar.





Hayranları 'Ölümsüz Dev'in yasını tutuyor

Maradona'nın ölümü sadece Arjantin'de değil dünyanın dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

Dün akşam forması olan 10 numaraya uyacak şekilde yerel saatle 22.00'de Arjantin'deki bütün stadyumların ışıkları onun anısına yakıldı.

Hayranları çoğu gözyaşları içerisinde onun eski takımı Boca Juniors'un Buenos Aires'deki stadı La Bombonera'ya aktılar.





Bir hayranı Reuters ajansına "Maradona benim hayatımda olan en büyük şeydi. Onu babam kadar sevdim ve babam ölmüş kadar üzgünüm. Eğer genç ölürsem yukarda onunla top oynamayı ve bir Boca maçı izlemeyi isterim" diyordu.

Çarşamba günü yetkililer Maradona'yı anmaya çıkacak kalabalıklar arasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için önlemler almaya, bariyerler kurmaya giriştiler.





Ölüm haberi duyulur duyulmaz başkentin en önemli meydanı Plaza de Mayo kalabalıklarla dolmuştu bile.

Dün akşamın geç saatlerinde göz alabildiğine uzanan kalabalıklar Arjantin milli takımı üniformalarıyla ülkenin sokaklarına dökülmüş Maradona'nın yasını tutuyor, hayatını kutluyordu.





Napoli'de toplanan hayranlar

Maradona sevgisi sadece Arjantin'e özgü değil. İtalya'da da futbolseverler haberin duyulması üzerine Napoli'deki San Paolo stadının önünde toplandılar. Stadın ışıkları kulüp adına 188 maçta topu 81 kez ağlara gönderen futbolcu onuruna yakıldı.

Stadın çevresine toplanan Maradona tişörtleri, maskeleri kuşanmış kalabalık havai fişekler patlattı, sloganlar atıp ağladılar.





Dün Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde birer dakikalık saygı duruşu yapıldı ve bunun bu hafta Avrupa'da yapılacak tüm maçlarda tekrarlanması bekleniyor.

İngiltere'nin eski golcülerinden ve Maradona'nın ünlü golünü attığı 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Arjantin karşılaşmasında İngiltere milli takımında oynayan Gary Lineker, Maradona için "Büyük farkla benim kuşağımın ama belki de bütün zamanların en iyi oyuncusuydu" dedi.





Arjantin Futbol Federasyonu da bir açıklama yaparak "Efsanemizin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Daima kalbimizde olacaksın" dedi.

Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi

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Son Dakika Dünya Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi - Son Dakika Dünya

BBC

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