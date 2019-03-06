Yüzleşme' Dizisi Alanya'da Gala Yaptı

KANAL D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' için, oyuncuların katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gala yapıldı.

KANAL D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' için, oyuncuların katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gala yapıldı. Ünlülerin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı galada, ilk bölüm davetlilerle izlendi.



Alanya'da çekimleri 2 aydır devam eden Kanal D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme'nin galası, Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde yapıldı. Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gözde Çığacı, Gülsim Ali ve Yeşim Gül gibi birçok ünlünün rol aldığı dizinin tanıtım galasında, oyuncular, gazetecilere açıklama yaptı.



Galada konuşan dizinin 'Masal' karakterine hayat veren Hande Doğandemir, "Çok heyecanlıyız. 2 aydır buradayız ve bu günü bekliyoruz. Seyirciyle buluşacak, inşallah onlar da bizim kadar sever" dedi. Gülsim Ali, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ortak bir şey paylaştık. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah seyirci de beğenecek. Çok mutluyuz. Çekimler de güzel geçiyor. Burada çok samimi bir aile gibi olduk. Şerif Abla olsun, Uğur Yücel olsun, onlarla böyle bir ortamda olmak, onların tecrübelerinden yararlanmak bizim için onur verici" diye konuştu.



Usta oyuncu Macit Koper ise şöyle konuştu:



"Dizimiz yayına giriyor. Dizimize güveniyoruz. Neden güveniyoruz, çünkü çok çalıştık, herkes işini iyi yapıyor. Biz de sonucun iyi olmasını bekliyoruz. İzleyiciden de bize dikkat etmesini istiyoruz."



Yeşim Ceren Bozoğlu, esprili bir şekilde heyecandan bir şey yiyemediklerini belirterek, "2 gündür açız, sette herkes aç. Buradan yetkililere sesleniyoruz, heyecandan kimse bir şey yemiyor. Yıllardır sinema filmi galasında bu kadar heyecanlanmadım. Büyük bir aşkla yaptık işimizi. İnşallah seyircimize de bu duygumuz geçer. Kanal D ekranlarına kalbimizi koyduk, onların da kalbini kalbimizin üzerinde buluruz inşallah" dedi.



Daha sonra dizi oyuncularından Engin Öztürk, Zeynep Eronat, Hande Doğandemir, Mesut Akusta, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kanal D'ye canlı bağlanarak diziyi anlattı. Ardından tüm oyuncular birlikte objektiflere poz verdi. Basın toplantısının sonlanmasıyla otelde ayrılan salona geçen oyuncu ve davetliler, ilk bölümü beraber izledi.



DİZİNİN KONUSU



Hande Doğandemir'in canlandırdığı Masal, geçmişin sırlarını aralamak ve sevdiklerinin intikamını almak ister ve Kalender kasabasına yerleşir. Masal, kasabadaki topraklara talip olarak birçok sırrın peşine düşer. Bu gizemli kadının en büyük destekçisi ise Zümrüt'tür. Masal'ın, Gonca'nın intikamını almak ve sevdiklerinin yaralarını kapatmak adına geldiği Kalender kasabasında hiç hesapta olmayan olaylar gerçekleşir. Yıllar önce yaşanan olaylar, gerçekler ve Masal'ın geçmişi gün yüzüne çıkmaya başlar.



- Antalya

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