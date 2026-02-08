Zara'da Kızılay Gönüllü Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zara'da Kızılay Gönüllü Buluşması

Zara\'da Kızılay Gönüllü Buluşması
08.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Zara'da gönüllü buluşması düzenledi, katılımcılara etkinlikler ve bilgiler sunuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından gönüllü buluşması programı düzenlendi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği Kadın Kolları tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Kızılay ve gönüllü web sitesi tanıtımı yapılırken, nasıl gönüllü olunur, yardım ve bağış faaliyetleri konularında katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verildi.

Has Zara Geceleri Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından konser verilen programda, Türk Kızılay'ın minik gönüllülerine çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Aybike Adlım, yaptığı konuşmada, "Zara'da Türk Kızılay bünyesindeki ilk kadın oluşumu olarak ramazan ayı öncesi gönüllülük konusunda farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Kurumsal faaliyetler konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışmalar hakkında katılımcılarımıza bilgiler vererek gönüllü sayımızın artışını sağladık." dedi.

Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Türk Kızılay Zara İlçe Temsilcisi Serdal Öztürk, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da Kızılay Gönüllü Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:23:50. #7.11#
SON DAKİKA: Zara'da Kızılay Gönüllü Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.