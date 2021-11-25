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Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza - Son Dakika

Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza

25.11.2021 12:55
Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan ve tüp bebek tedavisi öncesi zayıflamak amacıyla İzmir'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan ve kısa süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Özge Mitoğlu davasında, operasyonu gerçekleştiren doktor 2,5 yıl hapis...

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan ve tüp bebek tedavisi öncesi zayıflamak amacıyla İzmir'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan ve kısa süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Özge Mitoğlu davasında, operasyonu gerçekleştiren doktor 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 45 bin lira para cezasına çeviren mahkeme, doktora ayrıca 6 ay süreyle meslekten men cezası verdi.

Olay, Mayıs 2019'da Konak ilçesinde meydana geldi. İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Özge Mitoğlu, tüp bebek tedavisi öncesi fazla kilolarından kurtulmak için akrabalarının bulunduğu İzmir'e geldi. Burada özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Mitoğlu, ameliyattan iki gün sonra rahatsızlanarak hastaneye yeniden başvurdu. Yapılan tedaviye cevap vermeyen genç kadın, ameliyattan dört gün sonra hayatını kaybetti. Aile, olayda hastanenin ihmali olduğunu iddia etti.

DOKTOR, SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında operasyonu gerçekleştiren doktor M.Y.U.'nun tıbbi hatasının bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla ameliyata ilişkin evrak, İzmir Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelenen evrak sonrası hazırlanan iddianamede, M.Y.U. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. M.Y.U.'nun iddianamedeki ve mahkemedeki savunmalarında, ölümün ameliyattan değil, pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y.U. ve taraf avukatları katıldı. Savcı tarafından verilen mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan rapor doğrultusunda Mitoğlu'nun tedavisine katılan genel cerrahi uzmanı M.Y.U.'nun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile görüş belirtildiği yer aldı. Savcı, sanığın, Mitoğlu'nun ölümüne taksirli davranışıyla sebebiyet verdiği ve üstüne atılı suçu işlediğinin delillerden anlaşıldığını belirterek 'taksire ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından söz alan doktor M.Y.U.'nun avukatı, müvekkilinin beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme, M.Y.U.'yu 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 2,5 yıla indirilirken hakim, sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, suçun işlenmesindeki özelliklere göz önüne alınarak hapis cezasını 45 bin 500 lira para cezasına çevirip, sanığın doktorluk mesleğini gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle taksirle suçtan mahkumiyetine karar verildiğinden doktorluk mesleğini icra etmekten 6 ay süreyle yasaklanmasına karar verdi.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)

Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza
Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza

Tüp Bebek, Doktora, Londra, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zayıflama ameliyatı sonrası ölüm olayında, doktora 45 bin lira ceza - Son Dakika


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