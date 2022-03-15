Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: "Bize yardım ederek kendinize yardım edin" - Son Dakika
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Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: "Bize yardım ederek kendinize yardım edin"

15.03.2022 15:22
Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: "Bize yardım ederek kendinize yardım edin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'na hitap ettiği konuşmasında, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta duramazsa her şey Avrupa'nın aleyhine olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'na hitap ettiği konuşmasında, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta duramazsa her şey Avrupa'nın aleyhine olacak. Bize yardım ederek kendinize yardım edin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle Avrupalı liderlere hitap etti. Ukrayna'daki savaşın 20. gününde Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta durmazsa her şey Avrupa'nın aleyhine olacak. Bize yardım ederek kendinize yardım edin" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, ülkenin ihtiyacı olan "jet avcı uçaklarını ve füze savunma sistemlerini almak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. "Bizim ve dolayısıyla sizin için güvenilir garantilere sahip olmak istiyoruz" diyen Zelenskiy, "Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz ve bu birlikte yapabileceğimiz bir şey. Demokrasinin yıkımını durdurun ve bunu şimdi bizim topraklarımızda yapın, yoksa onlar size de gelir" şeklinde konuştu.

NATO'YA UÇUŞA YASAK BÖLGE UYARISI

NATO'nun uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Zelenskiy, "Üçüncü dünya savaşı hakkında, NATO'nun Ukrayna hava sahasını Rus füzeleri ve uçakları için kapatması durumunda başlayacağı ve bu nedenle uçuşa yasak bölge ilan edilmediği yönünde birçok konuşma duyuyoruz. Hava sahasının kapatılamaması durumu, Rus ordusunun barışçıl şehirleri bombalamasına ve apartmanları, hastaneleri ve okulları havaya uçurmasına izin veriyor. Kiev'de sabahın erken saatlerinde çok katlı 4 bina bombalandı, onlarca ölü var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: Bize yardım ederek kendinize yardım edin
Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: Bize yardım ederek kendinize yardım edin
Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: Bize yardım ederek kendinize yardım edin
Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: Bize yardım ederek kendinize yardım edin

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Avrupalı liderlere: 'Bize yardım ederek kendinize yardım edin' - Son Dakika


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