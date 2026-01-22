Zelenskiy\'den BAE\'de Üçlü Görüşme Müjdesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD heyetinin bugün Moskova'ya gideceğini doğrulayarak yarın ve ertesi gün ABD-Rusya-Ukrayna heyeti arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üçlü görüşmelerin yapılacağını açıkladı.

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında konuştu.

Davos'ta 2025'te aynı kürsüden Avrupa'nın kendini savunmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Zelenskiy, aradan bir yıl geçmesine rağmen bu alanda somut bir değişim yaşanmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehditlerin her yıl farklı biçimlerde ortaya çıktığını kaydederek "Herkes dikkatini Grönland'a çeviriyor ve çoğu liderin bu konuda ne yapacağına karar veremediği açık. Herkes ABD'nin bu konuyu unutmasını bekliyor, umutla bunun geçip gitmesini bekliyor gibi görünüyor. Peki ya geçmezse?" ifadelerini kullandı.

İran'da patlak veren protestolar hakkında değerlendirmede bulunan Zelenskiy, İran halkına yeterince yardım edilmediğini, Avrupa'nın kenara çekildiğini ve İran'daki olaylar konusunda ABD'nin nasıl hareket edeceğinin beklendiğini savundu.

Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'da bir operasyon düzenledi ve (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro tutuklandı. Bu konuda farklı görüşler vardı. Ancak gerçek şu ki, Maduro New York'ta yargılanıyor. Üzgünüm ama (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yargılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Zelenskiy, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşın" sürdüğünü belirterek, savaşı başlatan aktörlerin hala hesap vermediğini ifade etti.

Ateşkesin başlamasıyla Ukrayna topraklarında ortak birliklerin ve müttefik bayrakların yer alacağını belirten Zelenskiy, bu adımın İngiltere ve Fransa'nın sahada güç konuşlandırmaya hazır olduğuna dair güçlü bir mesaj niteliği taşıdığına işaret etti.

Zelenskiy'nin Avrupa değerlendirmesi

Zelenskiy, "Avrupa geleceği tartışmayı sever ancak bugün geleceğimizin nasıl olacağını belirleyecek adımları atmaktan kaçınır. Sorun da bu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın, kendini nasıl savunacağını bilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Ya Avrupa üslerinin bölgeyi Rusya ve Çin'den koruyacağını ilan edip bu üsleri kurarsınız, ya da ciddiye alınmama riskini göze alırsınız." dedi.

Zelenskiy, "Avrupa, yaptırımlarının düşmanlarını ABD yaptırımları kadar etkili bir şekilde engellemesi için daha fazla çaba göstermeli. Bu neden önemli? Çünkü Avrupa küresel bir güç olarak görülmezse, eylemleri kötü niyetli aktörleri korkutmazsa, Avrupa her zaman tepki göstermeye, yeni tehlikelere ve saldırılara yetişmeye çalışacaktır." diye konuştu.

Avrupa'nın daha iyi bir dünya inşa etmeye yardımcı olabileceğini vurgulayan Zelenskiy, bunun için birlikte ve zamanında harekete geçilmesi ve "harekete geçme cesaretine sahip olunması" gerektiğini dile getirdi.

"Bu akşam Grönland konusunda nihai bir karar alınabilir"

ABD'nin Gazze için oluşturduğu Barış Kurulu'na Ukrayna, Rusya ve Belarus'un davet edildiğini belirten Zelenskiy, Gazze'de savaşın durmadığını ve herhangi bir ateşkes anlaşmasının olmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, Avrupa'nın ABD'nin önerisine henüz ortak bir tutum belirlemediğini aktararak, "Belki bu akşam Avrupa Konseyi toplantısında bir karar alınır ancak belgeler bu sabah imzalandı ve bu akşam Grönland konusunda da nihai bir karar alınabilir." ifadesini kullandı.

Trump ile görüşme

ABD Başkanı Trump ile bugün görüştüğünü anımsatan Zelenskiy, "Heyetlerimiz neredeyse her gün çalışıyor. Kolay değil. Bu savaşı (Rusya-Ukrayna) sona erdirmeyi amaçlayan belgeler neredeyse hazır ve bu gerçekten önemli." dedi.

Zelenskiy, Trump ile Davos'ta yaptığı görüşmenin "olumlu" geçtiğini belirterek, ABD'nin barış süreci ve güvenlik garantileri açısından kritik bir rol oynadığına işaret etti.

Trump'a kendilerine zaman ayırdığı için teşekkürlerini ileten Zelenskiy, görüşme öncesinde Ukrayna ve ABD ekiplerinin yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı.

Zelenskiy, toplantının Ukrayna için çok önemli olduğunu belirterek, Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğini savundu.

ABD heyetinin bugün Moskova'ya gideceğini doğrulayan Zelenskiy, yarın ve ertesi gün ABD-Rusya-Ukrayna heyeti arasında BAE'de üçlü görüşmelerin yapılacağını söyledi.