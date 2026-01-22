Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika
Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü

22.01.2026 18:22
Zelenskiy, Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını ve savaşın sona ermesi için belgeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile İsviçre'nin Davos kasabasında yaptıkları görüşmenin verimli ve anlamlı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ABD ve Ukrayna heyetlerinin sürdürdüğü çalışmaları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

