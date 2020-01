Ziraat Bankası 2020'de de tarımdan enerjiye her alanda aktif olacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2020'de stratejilerinin tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlasını sunmak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Hüseyin Aydın, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Ziraat Bankası'nın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Bankası'nın 2020 stratejisinin; "Tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası" olduğunu söyleyen Aydın, bankanın, ürün ve hizmetlerini üniversite öğrencilerinden en büyük firmalara kadar ülkenin her kesimini kapsayan geniş bir yelpazeye gerek dijital kanallar gerekse şube, ATM gibi konvansiyonel dağıtım kanallarıyla sunarak bankacılık faaliyetlerini yaygın olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Aydın, Ziraat Finans Grubu'nun, ana banka dışında yurt içi ve yurt dışı şube, iştirak ve ortaklıklarıyla 20'ye yakın ülkede hizmet verdiğini belirtti.

Sektörde en yüksek özkaynağa sahip olan bankanın, sürdürülebilir verimliliği esas alarak hizmet verdiğinin altını çizen Aydın, kıt kaynakları seçici olarak daha fazla katma değer sağlayacak alanlara kanalize ederken, bunu uygun vade, faiz oranları ve diğer kredi koşullarıyla yaptıklarını vurguladı.

Aydın, geleceğe olumlu baktıklarını, karşılaşılan sorunların hızla atlatılacağına inançlarıyla öncü olduklarını anlattı.

Bu stratejiyle, hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Bu katkı ile sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL'sini Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bankamız, sektörün kredi takip rasyosunun yaklaşık yarısı oranında olan takip rasyosu ile kredi kalite yönetimindeki etkinliğini de sürdürmektedir. Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin yaklaşık 1 TL'sini sağlayarak konut kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık. Bireysel ihtiyaçların finansmanında Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerimizle bireylerin finansal sıkışıklığının aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL'ye yakın finansman desteği sunduk."

"KOBİ'lere 11 milyar TL finansman sağladık"

Hüseyin Aydın, ekonomi için önemli unsur olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) uygun faiz ve vadelerle finansmana ulaşması için de çalıştıklarını belirtti.

Bu işletmelere Girişimci Destek Kredileri, Girişimci Değer Kredileri, Ekonomi Değer Kredisi gibi ürünler sunduklarını ifade eden Aydın, "Bu işletmelere son 1 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak işletmelerin finansman maliyetlerinin azaltılmasına ve finansman imkanlarına kolaylıkla ulaşılmasına katkıda bulunduk." diye konuştu.



"Seçici kredi anlayışı ile hareket ediyoruz"

Aydın, son dönemde, seçici kredi politikası ile uyumlu olarak istihdama ve cari dengeye katkıda bulunmak amacıyla İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ve Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi kredi ürünlerini de tasarlayarak müşterilere sunduklarını anlattı.

Ayrıca, 2019'un mayıs sonunda başladıkları İVME Finansman Paketi ile de şu ana kadar 52 bine yakın müşteriye uygun vade ve faiz oranı ile yaklaşık 14 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, makine imalatı, yerli makine alımı, hammadde, ara malı, seracılık ve stratejik bitkisel üretim gibi alanlarda destek sağlayan bu kredi paketiyle üretime, cari dengeye, sanayiye ve tarıma destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılında İVME Finansman Paketi ile jeotermal ısıtmalı seralar başta olmak üzere modern seracılığın geliştirilmesi amacıyla 3 milyar TL, önemli miktarda ithalat yapılan soya, mısır ve ayçiçeği üretilmesi amacıyla 1,2 milyar TL ve hayvancılık sektöründe kendi yemini üreten hayvancılık işletmelerini teşvik etmek amacıyla 1,4 milyar TL olmak üzere yaklaşık 5,6 milyar TL kredi kullandırdık. 2020'de de bu uygulamalarımızı daha da geliştirerek devam ettireceğiz."

"TL'ye dönüşü destekliyoruz"

Hüseyin Aydın, Türkiye'de yatırım ve proje finansman kredilerinin tamamına yakınının döviz cinsinden olduğunu söyledi.

Daralmış ve fazla veren cari dengeye bakarak, artık bankacılık sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda daha cesur davranması gereken bir döneme gelindiğini vurgulayan Aydın, uzun vadeli TL ile finansman sağlamak amacıyla enflasyona, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) faizine ve TLREF endeksine dayalı değişken faizli kredi gibi yeni kredi ürünlerle müşterilere destek vermeye başladıklarını belirtti.

Aydın, "Yurt içinde 8 farklı alandaki iştiraklerimiz, 18 ülkede banka ve şube olarak yapılanmamız ile hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışındaki faaliyetleri ile ülkemize döviz kazandıran müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz. TL'ye dönüşü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonda süreçlerin dijitalleştirilmesine devam edilerek verimliliğin artırılmasının yanı sıra, başta mobil bankacılık olmak üzere dijital bankacılık ve ödeme sistemleri gibi önemli alanlarda başlatmış oldukları projeleri ilerleteceklerini dile getiren Aydın, ödeme sistemlerinde etkinlik artırılırken operasyonel verimlilik ve müşteri çözümleri konularında kayda değer mesafe almayı hedeflediklerini söyledi.

"Yurt dışından 12 milyar dolar kaynak temin ettik"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, kredilerdeki öncü ve lider banka konumlarının yanı sıra, tasarrufun artırılması ve Türk lirasıyla tasarruf yapılmasını da teşvik edip katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu çerçevede daha önceki mevduat ürünlerinin yanına enflasyona endeksli mevduat ürününü de eklediklerini belirten Aydın, kısa sürede 28 milyar TL gibi yüksek bir tutara ulaştıklarını ifade etti. Aydın, mevduat dışında özellikle yurt dışından kaynak teminine de önem verdiklerini dile getirdi.

Repo, sendikasyon, eurobond, uluslararası finansal kuruluşlardan borçlanma, ikili anlaşmalar gibi yollarla önemli düzeyde bir kaynağı yurt dışından sağladıklarını söyleyen Aydın, "Yurt dışından toplam olarak temin etmiş olduğumuz yabancı kaynak yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Ekonomide değişim döneminin başlamasıyla, sektörün kredi risk iştahının arttığını görüyor ve biz de farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz."

"Tarım sektörü önceliğimiz olmaya devam edecek"

Hüseyin Aydın, ülke tarımı ile çiftçilerin geliştirilmesi ve finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik faaliyetleri 2019'da da artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

"Geçen yıl sonu itibarıyla tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64 milyar TL'yi aşarak, kredili müşteri sayımız yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı." diyen Aydın, 2020 yılı tarım finansman stratejileri hakkında şu bilgileri verdi:

"2020'de de tarım sektörü önceliğimiz olmaya devam edecek. 2020 yılıyla birlikte alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik edecek ve üreticilerimiz ile yatırımcılarımızın önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayacak bir finansman programını uygulamaya koymaya hazırlanıyoruz.

Uygulamaya alacağımız bu finansman programı ile ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılmasını, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması için; tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek, tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

"Tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticiler daha fazla desteklenecek"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, bu bağlamda, faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi uygulamalarındaki değişikliklerin Cumhurbaşkanı kararı ile 3 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Bu kararla, tarımsal üretimin artırılması, bu alandaki ithalatın mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması, işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun üretim yapan üreticiler için ayrı ayrı faiz indirim oranları uygulanacağını belirten Aydın, böylece bir yandan tarımsal üretim yapan tüm üreticilerin faiz indirimlerinden yararlandırılarak finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağını, diğer yandan genel tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticilerin daha fazla destekleneceğini söyledi.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önemli bir bütçe ile kredi kullanan üreticilerin faiz yükünün büyük kısmını karşıladığı faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredileriyle ilgili olarak yayımlanan kararın ülkenin tarımına ve üreticilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Küçük ölçekli işletmeler korunarak, büyüme ve gelişmeleri teşvik edilecek"

Hüseyin Aydın, bu çerçevede özellikle küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL'ye; bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını söyledi.

Küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerin bu sınırlar içerisinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmadığını belirten Aydın, buna mukabil, faiz indirimine konu edilebilecek kredi sınırlarının da günün ekonomik koşullarına ve yatırım maliyetlerine uygun hale getirilerek, küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesine ve orta ve büyük ölçekli yeni işletmeler kurulmasına imkan verileceğini dile getirdi. Aydın, böylece küçük ölçekli işletmelerin korunarak, büyüme ve gelişmelerinin teşvik edileceğini dile getirdi.

"Kadın çiftçiler ile 40 yaşından küçük genç çiftçiler ilave indirimlerle desteklenecek"

Hüseyin Aydın, kaynakların etkin kullanımı ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, bitkisel üretimde modern basınçlı sulama sistemlerini kullanan, jeotermal ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan, hayvancılıkta kendi ihtiyaç duyduğu yemi üreten veya mera kullanan üreticilere daha fazla faiz indirim avantajı sağlanacağını, kadın çiftçiler ile 40 yaşından küçük genç çiftçilerin ilave indirimlerle destekleneceğini söyledi.

Tarım sektörünün pek çok alanında aktif oyuncu olarak yer alacaklarının altını çizen Aydın, yapacakları hakkında şu bilgileri verdi:

"Tarım sektörünün piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlamak. Üreticilerin gelir seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak. Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payını artırmak. Sektörde fiyat istikrarına katkı sağlayabilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, üretici örgütleri ve üreticilerle iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak. Damızlık hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek. Damızlık dişi hayvan varlığını koruyarak daha da artırmak. Jeotermal seracılık bölgelerini oluşturmak gibi pek çok alanda etkin rol alacağız."

"Tarımda da bir bankadan daha fazlası olacağız"

Hüseyin Aydın, kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası'nın gelecek dönemde gerek kredilerle gerekse hayata geçirecekleri yeni uygulamalarla ülke tarımını, üreticileri ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde "bir bankadan daha fazlası" olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Tarımsal üretim faaliyetlerine devam eden ancak muhtelif doğal afetler nedeniyle hasara uğrayan, yeterli geliri elde edemeyen veya sair nedenlerle nakit akışı bozulup kredi borcunu ödeme güçlüğüne düşen üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "Bankamıza canlı kredi hesaplarında borcu bulunan, üretim faaliyetine devam eden ancak kredi borcunu ödeme güçlüğü çeken üreticilerimize yıllık yüzde 9 faiz oranı ile borçlarını 5 yıla kadar taksitlendirme imkanı sunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.