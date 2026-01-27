Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın sahasında Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, deplasmanda 3-0 yendiği son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'i konuk edecek.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 3'te 3 yapan başkent ekibi zirvede, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise 3. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, ACH Volley ile Karşılaşacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?