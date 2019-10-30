Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

1 saat önce

Stat: AtatürkHakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Serdar Osman Akarsu xxVan Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Şerif Doğan xx (Serdar Cansu dk. 73 xx), Yakup Demir xx, Ufukhan Bayraktar xx, Barış Gök xx, Mert Özyıldırım xx, Timuçin Aşcıgil xx (Barış Sağır dk.

Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0, System.String[]

Stat: Atatürk


Hakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Serdar Osman Akarsu xx


Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Şerif Doğan xx (Serdar Cansu dk. 73 xx), Yakup Demir xx, Ufukhan Bayraktar xx, Barış Gök xx, Mert Özyıldırım xx, Timuçin Aşcıgil xx (Barış Sağır dk. 59 xx), Oktay Aydın xx, Emrah Tacir xx, Tunç Murat Behram xx (Cihan Özkaynak dk. 72 xx), Umut Koray Öz xx


Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz x, Can Demir Aktav x, Ahmet Sivri x, Halil İbrahim Tuna xx, Ogün Bayrak xx, Mert Örnek x (Melik Derin dk. 71 x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım xx, Berke Yılmaz x (Alaattin Hamza Ok dk. 72 x), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün x


Sarı Kartlar: Ahmet Sivri (dk. 26), İrfan Akgün (dk. 60), Can Demir Aktav (dk. 87) (Sancaktepe FK), Mert Özyıldırım (dk. 49), Oktay Aydın (dk. 78) (Van Spor FK)


Gol: Tunç Murat Behram (dk. 41 pen.) (Van Spor FK)


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Mustafa Kemal Atatürk, Serdar Osman, Ejder Yapıcı, Van, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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