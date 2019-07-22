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ZONGULDAK Köyler arası futbol turnuvasında kavga

1 saat önce

Köyler arası futbol turnuvasında kavgaZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında çıkan kavgaya taraftarlarda karışınca sopalar tekmeler havada uçuştu.

Köyler arası futbol turnuvasında kavga
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında çıkan kavgaya taraftarlarda karışınca sopalar tekmeler havada uçuştu. Ramazan bayramında farklı takımlar arasında kavga çıkınca ertelenen turnuva ikinci kez ertelendi.
Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kocaali köyü ile Çayırlı köyü arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde turnuva komitesi ile tartışan Kocaali sporda oynayan 2 sporcu, kurallar gereği maçtan men edildi. Durumu öğrenen diğer futbolcular da komite ile tartışmaya başladı. Taraftarlarında sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Çoğunluğu kadın olan izleyiciler, ellerinde ki sopalarla komiteye saldırdı. Diğer futbolcu ve taraftarlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Sinirini alamayan bazı oyuncular kale filelerini yırttı. Yaklaşık 15 dakika süren kavga Kocaali köyü oyuncuları ve taraftarlarının sahadan ayrılması ile son buldu.
1 AY ÖNCE DE KAVGA YAŞANMIŞTI
Kaptaş köyünde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında Abdi Köyü ile Üveyikli Köyü takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncuların birbirine sert girmesi yüzünden kavga çıkmış, çıkan olaylar nedeniyle turnuva ertelenmişti. Bugün oynanan turnuvanın diğer maçında tekrar kavga çıkması üzerine turnuva yeniden ertelendi.
ZONGULDAK Köyler arası futbol turnuvasında kavga
Futbol, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
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