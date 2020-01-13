Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 272 öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.

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Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 272 öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Çetin Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamasında Şehit Madenciler İlk ve Orta Öğretim Okulu'nda eğitim gören 235 öğrenciye atkı, bere, eldiven dağıtıldığını, okulun kütüphane bölümüne kitap temin edildiğini söyledi.

Yiğit, hayırseverlerin desteğiyle maden şehidi yakını 37 öğrenciye çeşitli giyim yardımlarında bulunulduğunu da belirterek, "Toplam 272 öğrencimize destek verdik. Bizlere katkı sağlayan, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Yardımlar dernek hizmet binasında düzenlenen törenle teslim edildi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Karar" oyununu sahneleyecek

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Karar" oyununu Zonguldak'ta sahneleyecek.


Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Ferdinand von Schirach'ın yazdığı, Haldun Ulvi Alacakaptan'ın Türkçe'ye çevirdiği ve Umut Tanyolu'nun yönettiği oyun, 17-18 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlerle buluşacak.

Caner Karabenli, Şamil Kankul, Eylül Aldanmaz, Furkan Dikici, Erkan Aytemur, Dicle Çiçek, Mustafa Dileklen ve Hasan Ergün'ün oynadığı oyunda, bir mahkeme salonunda insanlık onurunu üstün tutan anayasa ilkeleri ile olağanüstü durumlarda insan yaşamı üzerine verilen kararları tartıya koyması ve hangisinin ağır basacağına ise seyirci karar vermesi anlatılıyor.

Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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