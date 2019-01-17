Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji'nin Gaz Dağıtım Varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji İlgileniyor

Zorlu Enerji'nin Gaz Dağıtım Varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji İlgileniyor

1 saat önce

Kaynakların aktardığı bilgiye göre Zorlu Enerji Elektrik Üretim’in gaz dağıtım varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji ilgileniyor. Satışlarla Zorlu Enerji’nin Eylül sonu itibariyle toplam 2.1 milyar dolar seviyesinde bulunan borçlarını azaltması amaçlanıyor. Zorlu Holding ve Palmet konuya dair açıklama yapmazken STFA Yatırım Holding ve İsviçreli özel yatırım şirketi Partners Group Holding ortaklığı olan Enerya […]The post Zorlu Enerji’nin gaz dağıtım varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji ilgileniyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Zorlu Enerji'nin Gaz Dağıtım Varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji İlgileniyor, System.String[]
Kaynakların aktardığı bilgiye göre Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in gaz dağıtım varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji ilgileniyor. Satışlarla Zorlu Enerji'nin Eylül sonu itibariyle toplam 2.1 milyar dolar seviyesinde bulunan borçlarını azaltması amaçlanıyor.

Zorlu Holding ve Palmet konuya dair açıklama yapmazken STFA Yatırım Holding ve İsviçreli özel yatırım şirketi Partners Group Holding ortaklığı olan Enerya gelişmeyi doğruladı ancak detaylı bilgi vermedi.

Zorlu Enerji Ekim'de doğalgaz dağıtım bölgeleri için İş Yatırım'a; 3 rüzgar santralinin satışı için ise Garanti Yatırım'a yetki vermişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:55 

Eylül, Zorlu Grubu, Sektörel
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