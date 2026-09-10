OVP'de çalışan ebeveynlere esnek ve uzaktan çalışma ile kreş desteği geliyor - Son Dakika
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OVP'de çalışan ebeveynlere esnek ve uzaktan çalışma ile kreş desteği geliyor

OVP\'de çalışan ebeveynlere esnek ve uzaktan çalışma ile kreş desteği geliyor
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2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da kadın, genç ve engelli istihdamı için mesleki kurslar, sermaye desteği ve teşvikler öngörülürken çocuk bakım hizmetleri artırılacak. Ebeveyn izni yeniden düzenlenecek, babalık izni analık izni gibi olacak ve ailelere uzaktan ya da esnek çalışma imkanı sunulacak.

2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP), çalışma hayatını değiştirecek önemli konular yer aldı. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler için mesleki kurslar açılacak. Aktif işgücü programları devreye girecek, girişimci olmak isteyenlere sermaye desteği verilecek. Bu kesimlerden yeni alım yapacak işletmelere teşvikler sağlanacak.

Kadın istihdamını artırmak için ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak. Kapsam, yaşlı ve engelli bakımını da içerecek şekilde genişletilecek. Kreş ve bakım hizmetleriyle çocuğuna ya da anne babasına bakmak zorunda kalan kadın çalışanlara destek verilecek. Yerel yönetimlerin devreye girmesiyle kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılması için yeniden düzenlenecek; babalık izinleri de analık izinleri gibi olacak. Çocuk sahibi ailelere uzaktan ya da esnek çalışma imkanları sunulacak, bunu sağlayan işletmeler desteklenecek. Anne babalar belli sürelerle uzaktan çalışabilecek, çalışma saatleri esnek hale getirilebilecek. Uzaktan, esnek ve hibrit çalışma modelleri için yasal altyapı hazırlanacak; uygulama kamuda ve özel sektörde kurumlara bırakılacak, uygun sektörlerde geçilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta vadeli program, Çocuk, OVP, Son Dakika

Son Dakika İşçi OVP'de çalışan ebeveynlere esnek ve uzaktan çalışma ile kreş desteği geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: OVP'de çalışan ebeveynlere esnek ve uzaktan çalışma ile kreş desteği geliyor - Son Dakika
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