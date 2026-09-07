Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayiinde çalışan ayartmama anlaşmalarını mercek altına aldı - Son Dakika
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Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayiinde çalışan ayartmama anlaşmalarını mercek altına aldı

Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayiinde çalışan ayartmama anlaşmalarını mercek altına aldı
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Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayi şirketlerinin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak üzere anlaşma yaptığı iddialarını incelemeye başladı. İhlal bulunması halinde bu uygulamalar, çalışanların şirketler arası hareketliliğini ve ücret rekabetini sınırlandırmış olabileceği için sektördeki iş gücü piyasasını etkileyebilir.

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak üzere anlaşma yaptığı iddiasını incelemeye aldı. İddiaların doğrulanması halinde söz konusu uygulamaların çalışanların şirketler arasındaki hareketliliğini ve ücret rekabetini sınırlandırmış olabileceği belirtiliyor.

Kurum, iş gücü piyasalarındaki rekabet ihlallerine yönelik incelemelerini otomotiv sektöründe de sürdürüyor. İncelemede, otomotiv yan sanayi şirketlerinin rakip firmalara işçi geçişini engellemek amacıyla "çalışan ayartmama" anlaşmaları yaptığı iddiaları ele alınıyor. Rekabet Kurumunun yaklaşımına göre şirketler, çalışanları istihdam etmek ve mevcut çalışanlarını korumak için de rekabet eder. Daha cazip ücret ve çalışma koşulları sunulması beklenen rekabetçi bir iş gücü piyasasında bu tür anlaşmalar, iş gücünün şirketler arasındaki hareketliliğini sınırlayabilir ve çalışanların rakip şirkete geçerek daha yüksek ücret ya da daha iyi koşullar elde etme imkanını etkileyebilir.

Rekabet Kurumu daha önce otomotiv lastiği sektöründeki soruşturmada da iş gücü piyasasında hassas bilgi değişimi ve çalışan ayartmama iddialarını incelemişti. Soruşturma açılması, şirketlerin rekabet kurallarını ihlal ettiği veya ceza alacağı anlamına gelmiyor. İhlal bulunup bulunmadığı, Rekabet Kurulunun soruşturma sonunda vereceği kararla kesinleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayiinde çalışan ayartmama anlaşmalarını mercek altına aldı - Son Dakika

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