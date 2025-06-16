Botanik Sera Kadınlara İstihdam Sağlıyor

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Botanik Park içinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Biyologlar Derneği'nin restorasyon çalışmaları sonrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeniden hizmete açılan Botanik Sera'da, Muğlalı kadınlara istihdam sağlandı.

Botanik Sera'da, Muğla'daki Ege Kadın Üretim Kooperatifi tarafından Türkiye Biyologlar Derneği İktisadi İşletmeleri serasında yetiştirilen sukulentler, satışa sunuluyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören serada ayrıca hasta çiçeklerin ücretsiz bakımı yapılıyor. Serada Hollanda, Akdeniz ve farklı coğrafyalardan getirilen bitkilerin yanı sıra dinlenme ve eğlence alanları yer alıyor.

'2 SENE SONUNDA SERA AYAĞA KALDIRILDI'

Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanı İhsan Soytemiz, "Botanik Park'ın içinde bu alanın canlandırılması gerekiyordu. Türkiye Biyologlar Derneği yürütücülüğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEM) ve ilgili birimler tarafından 2 senelik bir çalışma ile seramızı yeniden ayağa kaldırdık. Burada bitkilerin yetiştirilmesi, gelen çocuklara eğitimler ve bilim olarak kurslar düzenlemek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının burada atölyeler düzenlemesi için ücretsiz bir şekilde yer temininde de bulunuyoruz" dedi.

'SUKULENT ORDUMUZ VAR'

Sukulent yetiştiriciliğinde kadınlara istihdam sağladıklarını belirten Soytemiz, "Vatandaşlar buraya geldiği zaman evinde veya ofisinde yetiştireceği bitkileri burada temin etmeye çalıştık. Çok su istemeyen bitkileri daha çok tercih ettik. Bunlardan en önemlileri ise sukulentler. Burada bir sukulent ordumuz var. Bu sukulentlerin yetiştirilmesi için Türkiye Biyologlar Derneği İktisadi İşletmeleri serasında Muğlalı kadınları istihdam ederek, bitkilerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Bunun için hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı bize destek verdi. Burada Ege Kadın Üretim Kooperatifini kurduk. Kadınlarımız burada çok güzel bir şekilde sukulentleri yetiştiriyorlar" diye konuştu.

Serada ayrıca hasta çiçeklerin ücretsiz bakımının yapıldığını ifade eden Soytemiz, "Burası ayrıca hastalanan bitkiler için bir bitki hastanesi de diyebiliriz. Vatandaşlarımız, önem verdiği bitkilerini hastalandığında buraya getirerek iyileşmesini sağlayabiliyorlar. Seranın nem ortamı elektronik olarak ayarlanıyor. Hastalanarak gelen bitkiyi burada uzmanlar olarak tedavi ediyoruz. Ardından sahibine nasıl yetiştirilmesi konusunda bilgilerde veriyoruz. Bunun karşılığında derneğimize küçük bir bağışta bulunuyorlar. Buraya gelemeyen vatandaşlarımıza ise sosyal medyadan yardımcı olabiliyoruz" dedi.