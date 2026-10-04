Vali Ünlüer, Kahramanmaraş\'ta depremlerin ardından olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından olumsuzluk yaşanmadığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremler sonrasında kent genelinde şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ünlüer, ülke ve milletin her türlü afetten korunmasını temenni etti.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ünlüer, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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