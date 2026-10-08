Kilis'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Kilis'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyor

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Kilis\'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyor
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Kilis'te 46 yaşındaki O.D., kendisini asarak hayatına son verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin O.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlediği olayda cenaze otopsi için ilgili birimlere kaldırıldı, intihar nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

<a class='keyword-sd' href='/kilis/' title='Kilis'>Kilis</a>'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyor

Edinilen bilgilere göre olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, O.D.’nin intihar nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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