Kilis\'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyor

Kilis'te 46 yaşındaki O.D. asarak hayatına son verdi, intihar nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te 46 yaşındaki O.D., kendisini asarak hayatına son verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin O.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlediği olayda cenaze otopsi için ilgili birimlere kaldırıldı, intihar nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Edinilen bilgilere göre olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
O.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, O.D.’nin intihar nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Haber: Abdullah Alpdağ
Kaynak: Haber Platformu
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