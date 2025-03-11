ABD borsası ve kripto paralar neden geriliyor? - Son Dakika
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Kripto Para

ABD borsası ve kripto paralar neden geriliyor?

ABD borsası ve kripto paralar neden geriliyor?

Wall Street devi JPMorgan, ABD'nin resesyona girme olasılığını 2025 başındaki yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti. Bu tahmin yükseltisi, kripto ve teknoloji hisseleri başta olmak üzere tüm piyasalarda sert satışlara neden oldu. ABD Başkanı Trump'ın ekonomik danışmanlarının iyimser açıklamaları piyasaları sakinleştirmeye yetmezken, S&P 500, Nasdaq ve kripto paraların tamamı ciddi değer kaybı yaşadı.

11.03.2025 10:41
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Resesyon korkuları, bir ekonominin arka arkaya iki çeyrek küçülmesi olarak tanımlanan ekonomik daralma durumu, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinin de içinde bulunduğu risk algısı yüksek tüm varlıkların satış baskısı altında kalmasına yol açtı. Kripto para piyasası toplam değerinden bir günde yaklaşık 240 milyar dolar eridi. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi diğer büyük yatırım bankaları da ekonomik büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon beklentilerini yükseltti.

Analistler: "Trump Politikalarında Israr Ederse Risk Artacak"

JPMorgan ekonomistleri, ABD'nin "aşırı ABD politikaları" nedeniyle bu yıl içinde resesyona girme riskinin önemli ölçüde yükseldiğini belirtiyor. Wall Street Journal'a göre banka analistleri, resesyon olasılığını 2025 başındaki yüzde 30'dan yüzde 40'a revize etti.

Goldman Sachs ekonomistleri de benzer şekilde 12 aylık resesyon olasılığını yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkardı. Analistler, Trump yönetiminin "çok daha kötü verilere rağmen politikalarına bağlı kalması" durumunda bu tahminin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomik endişeler piyasalara hızla yansıdı. S&P 500 yüzde 2,7 düşerek Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 2022'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Amerika'nın en değerli teknoloji şirketleri olarak anılan 'Muhteşem 7', tek günde 750 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.

Amerika'nın en değerli teknoloji şirketleri olarak bilinen bu 7 şirket, resesyon endişelerinin gölgesinde ciddi değer kaybı yaşadı. Yapay zeka devi Nvidia yüzde 5,1 düşerken, Apple hisseleri yüzde 4,9 geriledi. Meta yüzde 4,4, Alphabet ise yüzde 4,5 değer kaybetti. En sert düşüş ise Tesla'da görüldü. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 15 çakılarak S&P 500 endeksinin 2025 yılındaki en kötü performans gösteren hissesi oldu. Bu şirketler tek bir günde toplam 750 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.

Bitcoin, önceki destek seviyelerinin altına düşerek 76.784 dolara kadar geriledi. Kripto piyasası toplam değeri yüzde 7,5 azalarak 2,6 trilyon dolara indi. Bu düşüş, kripto varlıkların Kasım başından bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu.

Trump yönetimi ise ekonomik endişeleri yatıştırmaya çalışıyor. Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, "İleriye dönük olarak ekonomi konusunda son derece iyimser olmak için çok sayıda neden var." açıklamasını yaparken Başkan Trump, verdiği röportajda ekonominin "bir geçiş dönemi" yaşadığını ifade etti.

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