Bitcoin'de düşüş bitti mi? Dev şirket açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin'de düşüş bitti mi? Dev şirket açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'de düşüş bitti mi? Dev şirket açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto varlık yöneticisi Grayscale'in araştırma yöneticisi Zach Pandl, Bitcoin'de ayı piyasasının dibinin haziran sonunda görüldüğü görüşünü koruyor. Uzun vadeli iyimserliğe karşılık kısa vadeli analiz, toparlanmanın güçlenmesi için yeni eşiklerin aşılması gerektiğine işaret ediyor.

Pandl, New York'taki Avalanche Summit etkinliğinde verdiği röportajda haziran sonunda görülen yaklaşık 58 bin doların mevcut ayı piyasası döneminin dibi olduğunu düşündüğünü söyledi. Son aylarda dile getirdiği bu değerlendirmeyi değiştirmediğini belirtti.

Grayscale, Bitcoin'i değerlendirirken üç unsuru birlikte ele alıyor. Bunlar uzun vadeli yapısal eğilim, piyasa döngüsünün bulunduğu aşama ve makroekonomik koşullardan oluşuyor. Pandl, bugün üç başlığın da kurumun olumlu değerlendirme için aradığı koşulları karşıladığını savundu.

Araştırma yöneticisi, dijital varlıkların benimsenmeye devam etmesini ve dijital kıtlığı uzun vadeli gerekçeler arasında gösterdi. Piyasanın ayı döneminden geçtiğini düşündüğünü de belirten Pandl, Grayscale'in müşterilerine bu varlık sınıfına yatırım konusunda olumlu görüş verdiğini aktardı.

BİTCOİN'DE 75 BİN DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Kısa vadeli fiyat görünümü ise Pandl'ın döngü değerlendirmesinden ayrı bir sınava işaret ediyor. 17 Eylül'deki teknik analizde Bitcoin'in 75 bin dolar çevresinde alıcı bulmasının ardından 76 bin dolar üzerine toparlandığı görüldü. Bu hareket, kalıcı yükselişin henüz teyit edildiği anlamına gelmiyor.

Günlük grafikte fiyatın dalgalanma aralığını gösteren Bollinger bantlarının orta çizgisi yaklaşık 78 bin dolarda direnç oluşturuyor. Dört saatlik grafikte yükseliş ve düşüş ivmesini karşılaştıran gösterge toparlanmaya başlasa da genel eğilimin güçlenmesi için alımların devam etmesi gerekiyor.

Analist Lennaert Snyder, 75 bin doların korunmasını kısa vadeli toparlanma açısından olumlu değerlendirdi. Snyder'a göre 77 bin 300 doların geri alınması, 78 bin 500 dolar çevresine doğru hareketin önünü açabilir.

Aşağı yönde ise Snyder 74 bin 500 doları alternatif destek olarak izliyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda kısa vadeli yatırımcıların yaklaşık 71 bin 300 dolarlık maliyet seviyesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla Pandl'ın dibin geride kaldığı görüşü, kısa vadede yeni geri çekilmelerin olmayacağına ilişkin bir güvence sunmuyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
18:36
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:43:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitcoin'de düşüş bitti mi? Dev şirket açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement