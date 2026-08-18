Bitcoin\'deki yükseliş heyecanı kısa sürdü

Bitcoin, pazar günkü haftalık kapanışın ardından yüzde 3'e varan yükselişle bir haftanın zirvesine ulaştı. CryptoQuant, bu yükselişin arkasında düşük likidite ve borsalar arasındaki fonlama oranı dengesizliğinin bulunduğunu belirtti. Kuruluşa göre asıl tetikleyici, türev piyasasında biriken kısa pozisyonların zorla kapanması oldu.

Fiyat, pazartesi toparlanmadan önce 62 bin 750 dolar civarında seyrediyordu. Bu seviyede borsaların fonlama oranları birbirinden ayrışmaya başladı. Binance, Bybit, OKX ve Deribit gibi büyük platformlarda kısa pozisyonlar baskınken, HTX'te fonlama oranı kısa süre yüzde 0,05'e sıçradı. Fonlama oranı, vadeli işlem piyasasında taraflardan birinin diğerine yaptığı dönemsel ödemeyi ifade ediyor. CryptoQuant, "Bu kalabalık kısa pozisyonlanma, fiyatları yukarı taşıyan kısa pozisyon sıkışmasını besleyen temel etken oldu." değerlendirmesini yaptı. Verilere göre pazartesi toplam kısa pozisyon tasfiyesi 637 BTC'ye ulaştı. Bu rakam, 21 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük seviye oldu.

FONLAMA ORANI YÜZDE 0,003'E GERİLEDİ

CryptoQuant, olayı "düşük hacimli likidite tuzağı" olarak tanımlasa da piyasanın yeni kısa pozisyon sıkışmaları görebileceğini belirtti. Fonlama oranı son 24 saatte yüzde 0,006'dan yüzde 0,003'e geriledi. İşlemcilerin kısa pozisyonlarını artırması, benzer sıkışmaların tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Kuruluş daha önce de mevcut bantta işlem hacminin çoğunluğunun vadeli işlemlerden geldiğini, spot yatırımcıların büyük ölçüde ilgisiz kaldığını aktarmıştı.

ETF'LERDEN 267,2 MİLYON DOLAR ÇIKTI

CryptoQuant'a göre kalıcı bir yükselişi engelleyen asıl unsur, spot piyasadaki talebin zayıf kalması ve ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine giriş görülmemesi oldu. Bu fonlar geçen hafta 267,2 milyon dolar net çıkış yaşadı. Kuruluş, "60 bin doların altına inilmesi ve borsa girişlerinin artması yapıyı zayıflatır ve 50 bin dolara doğru düşüş riskini artırır. Satış baskısı hafifliyor ancak talebin geri dönmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mevcut bandı pekiştiren bir diğer etken de son dönemde alım yapan yatırımcıların hâlâ zararda bulunması oldu. Bir Bitcoin'i 155 günden kısa süredir elinde tutan kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti 68 bin 700 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye, fiyat için önemli bir direnç işlevi görmeyi sürdürüyor.