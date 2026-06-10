Claude Fable 5 kripto para sektöründe güvenlik endişesi yarattı - Son Dakika
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Claude Fable 5 kripto para sektöründe güvenlik endişesi yarattı

Claude Fable 5 kripto para sektöründe güvenlik endişesi yarattı
10.06.2026 12:00
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Anthropic, siber güvenlik yetenekleri aylardır tartışılan yapay zeka modeli Claude Fable 5'i piyasaya sürdü. Kripto para sektöründe yöneticiler saldırıların kolaylaşacağı uyarısında bulunurken analistler kullanıcılara cüzdan önlemlerini sıkılaştırma çağrısı yaptı.

Yapay zeka şirketi Anthropic, bugüne kadarki en gelişmiş modeli olarak tanıttığı Claude Fable 5'i 9 Haziran'da kullanıma açtı. Şirket aynı gün, siber güvenlik korumaları kaldırılmış sürüm olan Claude Mythos 5'i de yalnızca onaylı kuruluşların erişimine sundu. CEO Dario Amodei liderliğindeki şirketin değerlemesinin 965 milyar dolara ulaştığı aktarılıyor.

Yeni model uzun soluklu ve çok adımlı görevlerde önceki Claude sürümlerini geride bırakıyor. Anthropic, korumaları kaldırılan Mythos 5'i siber güvenlikte dünyanın en güçlü modeli olarak tanımlıyor. Bu sürüm, ABD hükümetiyle iş birliği içinde yürütülen ve Nisan'dan bu yana sınırlı sayıda siber güvenlik kuruluşuna erişim sağlayan Glasswing Projesi üzerinden dağıtılacak. Fable 5'te hassas siber güvenlik, biyoloji ve kimya isteklerini filtreleyen korumalar ise şirkete göre oturumların yüzde 5'inden azında devreye giriyor. Yeni modeller Claude Opus'un iki katı fiyatla sunuluyor.

Modelin yazılım açıklarını bulma kapasitesi kripto para sektöründe sert tepkilere yol açtı. Floors Finance CEO'su Omer Demirel, halka açık sürümün "internet için kıyamet günü" anlamına geleceğini savundu. Intuition CEO'su Billy Luedtke da çevrimiçi etkileşimlerin bir süre "oldukça tehlikeli ve korkutucu" hale geleceği görüşünü paylaştı. Luedtke yine de bu dönemin ardından internetin ve kripto ekosisteminin güvenlik açısından altın çağa gireceğini öne sürdü.

ANALİSTLERDEN CÜZDAN ÖNLEMİ ÇAĞRISI

The DeFi Investor takma adıyla tanınan analist, X hesabındaki paylaşımında kullanıcılara mevcut token onaylarını iptal etmelerini ve yalnızca kapsamlı denetimden geçen DeFi uygulamalarını kullanmalarını önerdi. Analist, fonları birden fazla cüzdana dağıtmanın tek hata noktası riskini azaltacağını kaydetti.

Curve Finance'in kurucusu Michael Egorov ise daha temkinli konuştu. Egorov, modelin tarayıcılarda hata bulma becerisinin smart contract koduna doğrudan taşınamayacağını söyledi. Ona göre saldırganlar DeFi kodundan çok çoklu imza anahtarlarının ele geçirilmesi ve ön yüz bağımlılıklarına yönelik tedarik zinciri saldırıları gibi operasyonel güvenlik zafiyetlerine yönelecek. Kurucu, bu tür saldırıların gerçek DeFi protokollerinde çok daha sınırlı hasar bıraktığını sözlerine ekledi.

YAMALAR SAATLER İÇİNDE SALDIRI KODUNA DÖNÜŞÜYOR

Endişeleri besleyen gelişmelerden biri de Anthropic'in kendi araştırması oldu. Şirketin Frontier Red Team ekibi, 8 Haziran'da yayımladığı raporda yapay zeka modellerinin N-day istismarlarının geliştirilmesini ciddi biçimde hızlandırdığını ortaya koydu. N-day, kamuya açıklanan ancak her sistemde henüz kapatılmayan güvenlik açıklarını ifade ediyor. Testlerde Mythos sınıfı ön sürüm modeli 21 Windows çekirdek açığından 18'i için kavram kanıtı üretti, 8 açıkta ise tam yetki yükseltme zincirini ortalama 2 bin dolar maliyetle tamamladı. Raporda, "Tek bir kişi artık bir aylık yama birikimini, birkaç bin dolar maliyetle ve özel uzmanlık gerektirmeden tek bir öğleden sonra da çalışan saldırı kodlarına dönüştürebilir." tespitine yer verildi. Rapor ayrıca aylık sürüm takvimine dayanan geleneksel yama düzeninin geçerliliğini yitirdiğini, N-day tanımının yerini saatlerle ölçülen "N-hour" gerçekliğine bıraktığını vurguladı.

Claude Cowork ürününün baş mühendisi Felix Rieseberg, "Yapay zekaya görev vermekten ona sorumluluk vermeye doğru büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı. Rieseberg, modelin işini bir yazılım çökmesini düzeltmeye yardım etmek yerine uygulamaların hiç çökmemesini sağlamak olarak tanımladı. Buna karşın bazı sektör temsilcileri, riskleri bizzat raporlayan Anthropic'in modeli halka açmasını şirketin kendi mesajlarıyla çelişkili buluyor.

Kripto Para, Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Claude Fable 5 kripto para sektöründe güvenlik endişesi yarattı - Son Dakika

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