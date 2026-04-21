Ekonomist Schiff Trump\'ı piyasa manipülasyonuyla suçladı

Bitcoin (BTC) karşıtı ve altın yatırımcısı olarak tanınan Schiff, Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a ilişkin açıklamalarının ya kasıtlı bir piyasa manipülasyonu girişimi olduğunu ya da ciddi bir yetersizliği yansıttığını ileri sürdü.

Schiff, "Trump'ın cuma günü Truth Social'daki İran yalanlarının en muhtemel açıklaması piyasa manipülasyonu." ifadesini kullandı. "Eğer öyleyse, Trump'ın yakın çevresindeki isimler milyarlarca dolar kazanmış olmalı." dedi. Schiff, diğer ihtimalin ise Trump'ın yanılgı içinde olması, yetersiz olması ya da her ikisinin birleşimi olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran ile varılan bir anlaşmanın ardından tamamen açık ve ticaret için hazır olduğunu Truth Social hesabından paylaşmıştı. Asılsız çıkan bu açıklamalar kripto para piyasasında ve büyük hisse senedi endekslerinde volatiliteyi artırarak tasfiyeleri yükseltti. Petrol fiyatları da yoğun açık pozisyonların ardından sert düştü. Hafta sonu İran parlamentosu sözcüsü Mohammad Baqer Qalibaf, Trump'ın bir saatte yedi yanlış iddia yaptığını açıkladı.

BEYAZ SARAY İÇERİDEN BİLGİ İDDİALARINI REDDETTİ

Senatör Elizabeth Warren, bu ay içinde Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig'e mektup yazarak Trump'ın çevresindeki isimlerin olası içeriden bilgi kullanımına yönelik soruşturma açılmasını talep etti. Warren, 23 Mart'ta petrol vadeli işlemlerinin Trump'ın İran ile gerilimin azalabileceğine dair paylaşımından dakikalar önce yükseldiğine dikkat çekti. 7 Nisan'da ise yatırımcıların Trump'ın ateşkes açıklamasından saatler önce petrolde yaklaşık 950 milyon dolarlık düşüşe yönelik bahis yaptığını öne sürdü. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15 geriledi.

Beyaz Saray iddiaları kesinlikle reddetti. Sözcü Kush Desai, yetkililerin içeriden bilgi kullandığına dair raporların asılsız olduğunu savundu.