Ekonomist Schiff Trump\'ı piyasa manipülasyonuyla suçladı

21.04.2026 17:38
Europac Baş Ekonomisti Peter Schiff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin asılsız açıklamalarının ardından piyasa manipülasyonu yapıyor olabileceğini öne sürdü. Cuma günü bu açıklamaların etkisiyle kripto para piyasasında ve büyük hisse senedi endekslerinde volatilite yükseldi, petrol fiyatları sert geriledi.

Bitcoin (BTC) karşıtı ve altın yatırımcısı olarak tanınan Schiff, Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a ilişkin açıklamalarının ya kasıtlı bir piyasa manipülasyonu girişimi olduğunu ya da ciddi bir yetersizliği yansıttığını ileri sürdü.

Schiff, "Trump'ın cuma günü Truth Social'daki İran yalanlarının en muhtemel açıklaması piyasa manipülasyonu." ifadesini kullandı. "Eğer öyleyse, Trump'ın yakın çevresindeki isimler milyarlarca dolar kazanmış olmalı." dedi. Schiff, diğer ihtimalin ise Trump'ın yanılgı içinde olması, yetersiz olması ya da her ikisinin birleşimi olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran ile varılan bir anlaşmanın ardından tamamen açık ve ticaret için hazır olduğunu Truth Social hesabından paylaşmıştı. Asılsız çıkan bu açıklamalar kripto para piyasasında ve büyük hisse senedi endekslerinde volatiliteyi artırarak tasfiyeleri yükseltti. Petrol fiyatları da yoğun açık pozisyonların ardından sert düştü. Hafta sonu İran parlamentosu sözcüsü Mohammad Baqer Qalibaf, Trump'ın bir saatte yedi yanlış iddia yaptığını açıkladı.

BEYAZ SARAY İÇERİDEN BİLGİ İDDİALARINI REDDETTİ

Senatör Elizabeth Warren, bu ay içinde Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig'e mektup yazarak Trump'ın çevresindeki isimlerin olası içeriden bilgi kullanımına yönelik soruşturma açılmasını talep etti. Warren, 23 Mart'ta petrol vadeli işlemlerinin Trump'ın İran ile gerilimin azalabileceğine dair paylaşımından dakikalar önce yükseldiğine dikkat çekti. 7 Nisan'da ise yatırımcıların Trump'ın ateşkes açıklamasından saatler önce petrolde yaklaşık 950 milyon dolarlık düşüşe yönelik bahis yaptığını öne sürdü. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15 geriledi.

Beyaz Saray iddiaları kesinlikle reddetti. Sözcü Kush Desai, yetkililerin içeriden bilgi kullandığına dair raporların asılsız olduğunu savundu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
