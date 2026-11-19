GTA 6'nın dördüncü bölümünde oyuncular, Eddie Acosta adlı kurgusal bir kripto fenomeniyle karşılaşıyor. Acosta, partisine çağırdığı oyuncuyu bir çatıda kilitliyor ve ona "dünyanı değiştirecek" bir yatırım fırsatı sunuyor.

Oyuncunun önünde iki seçenek var. Kaçmayı seçen başka bir binaya atlayıp asansörle çıkıyor, 50 bin doları ödeyen ise telefonuna gönderilen değersiz bir NFT görseliyle baş başa kalıyor.

Acosta görevde "Getiriyi görmek istiyorsan hemen yatırım yapmalısın." diyerek oyuncuyu baskı altına alıyor. Görev, basit görsellerin milyonlarca dolara satıldığı NFT dönemine gönderme yapıyor.

GTA 6 ÜLKEMİZDE ERİŞİME AÇILDI

Rockstar Games'in geliştirdiği oyun 19 Kasım'da her ülkede yerel saatle gece yarısı erişime açıldı. Türkiye'deki oyuncular PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te oyuna saat 00.00'dan itibaren girebildi.

Oyunun ön siparişlerden yaklaşık 1,5 milyar dolar topladığı iddia ediliyor. Oyunda gerçek bir kripto para ya da para piyasası bağlantısı bulunmuyor ve bu yöndeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

SOLANA'DA 8800 ŞÜPHELİ GTA TOKENI

Bir Blockchain güvenlik şirketi, 4 Temmuz ile 4 Kasım arasında Solana'da GTA temalı 20 binden fazla token oluşturulduğunu tespit etti. Bunların yaklaşık 8800'ü kötü amaçlı, uyarı gerektiren ya da spam olarak sınıflandırıldı.

Şirkete göre işaretlenen tokenların yüzde 46'sı pump.fun benzeri bir platformdan çıktı. Sahte bir PlayStation Store sayfası da ön sipariş düğmesiyle kullanıcıları cüzdan boşaltan bir yazılıma yönlendiriyordu.

Oyunun görüntülerini sızdıran ve CyberLeek adını kullanan hacker da Solana'da kendi tokenını çıkarmıştı. Token 25 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken sızıntıcının 250 bin doların üzerinde para çektiği bildirildi.

Güvenlik şirketi, oyunu satın almak için kripto cüzdanı bağlamanın gerekmediğini ve resmî bir GTA 6 tokenı ya da airdrop'u bulunmadığını vurguladı.