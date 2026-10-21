Mastercard\'dan yapay zeka ödemelerine yeni adım

Agent Pay for Machines adlı sistem, kendisine verilen görevi yerine getirmek için veri, yapay zeka modeli veya işlem gücü satın alması gereken yazılımlara yönelik geliştirildi. Cloudflare Connect etkinliğinde yapılan gösterimde bir yapay zeka ajanı, tek bir onaylı bütçeyle iki hizmet sağlayıcıya dokuz ödeme yaptı.

Haziranda duyurulan proje, pilot uygulamaların ardından geliştiricilerin test edebileceği aşamaya geçti. Erken erişim kapsamında alıcı ve satıcı tarafındaki yazılımların sisteme bağlanmasını sağlayan araçlar ile bir deneme ortamı sunuluyor. Hizmet henüz genel ticari kullanıma açılmış değil.

HARCAMA YETKİSİNİ İŞLETMELER BELİRLİYOR

Sistemde işletme, yapay zeka ajanına bir görev veriyor ve harcayabileceği tutarı belirliyor. Ajan ücretli bir hizmetle karşılaştığında, izin verilen limit içinde dijital imzalı bir ödeme taahhüdü oluşturuyor. Hizmeti sunan taraf bu taahhüdü doğruladıktan sonra işlemi sürdürüyor.

Ödeme talepleri, internet üzerinden hizmetler için ödeme istenmesini sağlayan x402 protokolüyle iletiliyor. Her işlemde ayrı bir hesap veya faturalandırma ilişkisi kurulması gerekmiyor. Hizmet sağlayıcılar ödeme taahhütlerini birleştirerek daha sonra tahsil edebiliyor.

Şirketin gösteriminde pazarlama ajansı Hype, yapay zeka ajanından bir protein barı için örnek kampanya hazırlamasını istedi. Ajan, AIsa'dan sosyal medya araştırması satın aldı ve Cloudflare üzerinden sekiz kampanya görseli üretti. Dokuz ödemenin tamamı işletmenin onayladığı görev ve bütçe içinde gerçekleştirildi.

COINBASE VE BASE ÖDEME ALTYAPISINDA YER ALIYOR

Denemede ajanı fonlamak için kullanılan cüzdan altyapısını Coinbase Developer Platform sağladı. Zincir üzerindeki ödemelerin sonuçlandırılmasında ise Base ağı kullanıldı.

Stablecoin altyapısı sağlayan BVNK, Mastercard'ın Global Money Platform hizmeti üzerinden geleneksel para veya stablecoin ile ödeme ve mutabakat işlemlerini yürüttü. Satıcılara tercih ettikleri para birimi, token veya ödeme altyapısıyla tahsilat yapabilme seçeneği sunuldu.

Mastercard, erken erişime katılan geliştiricilerden farklı kullanım senaryolarını denemelerini ve ihtiyaçlarını bildirmelerini istiyor. Şirket, sonraki geliştirmeleri müşterilerden ve iş ortaklarından gelecek geri bildirimlerle şekillendirmeyi planlıyor.