Revolut saldırganları fidye için Monero istedi

Saldırganlar, Revolut'a ödeme için 24 saat süre verdi. Talebin yaklaşık 6 bin Monero'ya karşılık geldiği bildirildi. Revolut, fidye talebinin doğrudan şirkete ulaşıp ulaşmadığını kamuoyuna açıklamadı.

Olay, Revolut sistemlerine girilmesiyle gerçekleşmedi. Yetkisiz kişiler, gerçek bir kamu kurumunun e-posta alanını kullanarak şirkete sahte bilgi talepleri gönderdi. Mesajlar geçerli alan adı doğrulama kontrollerinden geçtiği için şirket talepleri gerçek kabul ederek müşteri kayıtlarını paylaştı.

Revolut, olayı gelişmiş bir dış kimliğe bürünme dolandırıcılığı olarak tanımladı. Şirket ilgili adresi engellediğini, kamu kurumunu ve kolluk kuvvetlerini bilgilendirdiğini açıkladı. Revolut ayrıca kendi sistemlerinin ihlal edilmediğini ve müşteri fonlarının etkilenmediğini bildirdi.

KİMLİK BELGELERİ VE BİTCOİN KAYITLARI AÇIĞA ÇIKTI

Financial Times, ilk incelemede 680 müşterinin etkilendiğini bildirdi. Revolut ise kamuoyuna kesin sayı vermedi ve sınırlı sayıda müşterinin bilgilerinin açığa çıktığını belirtti.

Paylaşılan kayıtlar arasında ad, doğum tarihi, meslek, adres, e-posta ve telefon bilgileri bulunuyor. Pasaport veya sürücü belgesi kopyalarıyla kimlik doğrulama sırasında çekilen fotoğraflar da açığa çıkan veriler arasında yer aldı.

Hesap dökümlerinin IBAN, hesap açılış tarihi, hesap durumu, para çekme kayıtları ve tam işlem geçmişlerini içerdiği bildirildi. Bazı kayıtlarda Bitcoin işlemleri ile Bitcoin cüzdan referans numaraları da bulunuyordu. Özel anahtarların, hesap şifrelerinin veya kart bilgilerinin tamamının paylaşıldığına ilişkin bir bulgu açıklanmadı.

İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi, Revolut'un bildiriminden sonra olay hakkında inceleme başlattı. Şirket, etkilendiğini belirlediği müşterilerle doğrudan iletişime geçtiğini bildirdi.

Saldırıyı üstlendiğini öne süren kişilerin elindeki verilerin tamamı bağımsız biçimde doğrulanmadı. Revolut da 3 milyon dolarlık Monero talebine ödeme yapıp yapmayacağına ilişkin açıklama yayımlamadı.