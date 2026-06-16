SpaceX'in borsaya çıkışı Hyperliquid'de beklenmedik bir pazar yarattı - Son Dakika
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SpaceX'in borsaya çıkışı Hyperliquid'de beklenmedik bir pazar yarattı

SpaceX\'in borsaya çıkışı Hyperliquid\'de beklenmedik bir pazar yarattı
16.06.2026 13:02
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SpaceX Nasdaq'taki halka arzı, Hyperliquid'de SPCX sürekli vadeli işlem (perpetual futures) pazarına 1,4 milyar dolarlık hacim getirerek burayı HIP-3'ün en büyük pazarı yaptı.

Tarihin en çok beklenen ve en yüksek değerli halka arzlarından birinde Elon Musk'ın SpaceX'i geçtiğimiz cuma günü Nasdaq'ta 1,7 trilyon doları aşan bir değerlemeyle işlem görmeye başladı. Aynı gün Hyperliquid'in SPCX için HIP-3 sürekli vadeli işlemi 1,4 milyar dolarlık hacim kaydetti ve bu çift, o seanstaki tüm HIP-3 hacminin yüzde 30'unu oluşturdu.

Halka arzdan önceki üç haftada SPCX çifti günde yalnızca 26 milyon dolar hacim ortalaması tutuyordu. Daha geniş HIP-3 ekosisteminde hisseye bağlı sürekli vadeli işlemler, haziranın ilk yarısında 18,8 milyar doları aşan hacim gördü. Bu rakam, ham petrol ve Brent sözleşmelerinin toplamı olan 7,66 milyar doları belirgin şekilde aştı.

HIP-3'TE İŞLEM EMTİADAN HİSSEYE KAYDI

Sözleşme dağılımı, 2026'nın ilk çeyreğine damga vuran emtia sürekli vadeli işlemlerinden hisse sürekli vadeli işlemlerine belirgin biçimde kaydı. Bu kayma, ABD borsasının düzeltmeye girmesi ve mayıs sonu ile haziran başından itibaren oynaklığın artmasıyla aynı döneme denk geldi. HIP-3 piyasaları artık ABD hisseleri için nakit seans saatleri dışında kesintisiz bir riskten korunma ve spekülasyon mecrası sunuyor. Bu da daha önce bireysel hisse spekülasyonuna hâkim olan merkezi piyasalardan ve hisse CFD platformlarından açık pozisyon ile ücret gelirini çekti.

SPACEX HALKA ARZINDA HYPE YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Bu durum Hyperliquid için yeni bir bağımlılık da yaratıyor. Trade.xyz, ücret dağıtımı yoluyla HYPE geri alım akışının önemli bir bölümünü besliyor ve SPCX benzeri halka arz yoğunlaşmaları tekrar eden bir katalizöre dönüşüyor. HYPE'ın fiyatı, SpaceX'in işlem görmeye başladığı gün yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Öte yandan Bybit, Binance ve Bitget, SpaceX halka arzının tokenize hisseleri için planladıkları tahsisleri iptal etti ve yeterli dayanak hisseyi temin edemeyince müşterilere iade yaptı. Anthropic'ten OpenAI'a kadar 2026 için sıraya giren yüksek profilli halka arzlarda Hyperliquid'in hacimlerinin ve HYPE'ın nasıl performans göstereceği izlenecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SpaceX'in borsaya çıkışı Hyperliquid'de beklenmedik bir pazar yarattı - Son Dakika

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