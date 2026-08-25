Strive tek haftada 1110 Bitcoin aldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan 8-K bildirimine göre alımlar 17-21 Ağustos arasında gerçekleşti. Şirket ücretler ve giderler dahil Bitcoin başına ortalama 73 bin 409 dolar ödedi ve toplamda 81,5 milyon dolar harcadı. Rezerv böylece 20 bin 246 Bitcoin'den 21 bin 356 Bitcoin'e çıkarak yüzde 5,5 büyüdü. Pozisyonun güncel piyasa değeri 1,7 milyar dolara ulaştı.

Alım hızındaki sıçrama önceki haftalarla kıyaslandığında görülüyor. Şirket 3-7 Ağustos arasında yalnızca 147 Bitcoin almış ve Bitcoin başına 64 bin 800 doların biraz üzerinde ödemişti. Takip eden hafta 79 adet aldı, ortalama fiyat 63 bin 231 dolardı. Geçen haftaki 1110 Bitcoinlik alım, önceki iki turun toplamının yaklaşık beş katına ulaştı. Şirket ayrıca yaz boyunca Bitcoin başına ödediği 60 bin dolar bandının belirgin biçimde üzerinde alım yaptı.

Alım temposundaki artış Bitcoin fiyatındaki yükselişle aynı döneme denk geldi. Bitcoin geçen hafta yüzde 25'e yakın kazanarak cuma gününü 77 bin 387 dolardan kapattı ve pazartesi 80 bin dolar sınırına dayandı. Şirketin ASST hissesi de haberin ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

REZERV YÜZDE 5,5 BÜYÜDÜ HİSSE BAŞINA PAY YÜZDE 1,4 ARTTI

Alım yeni hisse ihracıyla finanse edildiği için rezervdeki büyüme hisse başına aynı oranda yansımadı. Strive, gereken sermayeyi yeni hisseleri piyasa fiyatından satmasına olanak tanıyan ihraç programlarıyla topladı.

Aynı dönemde şirket 3,65 milyon adi hisse ve 441 bin 313 imtiyazlı hisse çıkardı. A sınıfı hisse sayısı yüzde 4,8 artarak 79 milyon 890 bin 888'e yükseldi. SATA adlı süresiz imtiyazlı hissenin toplamı ise yüzde 5,6 artışla 8 milyon 270 bin 815 adede ulaştı.

Bu yapı, toplam rezerv ile hisse başına düşen Bitcoin miktarı arasında belirgin bir fark yarattı. Şirketin Bitcoin rezervi yüzde 5,5 büyüdü, buna karşılık tam seyreltilmiş hisse başına düşen Bitcoin miktarı yalnızca yüzde 1,4 arttı. Söz konusu ölçüt, her bir hisseye ne kadar Bitcoin karşılık geldiğini gösteriyor.

Zamanlama şirketin işine yaradı. SATA hissesi dönem boyunca 100 dolarlık nominal değerinin yakınında ya da üzerinde işlem gördü. Strive böylece imtiyazlı hisseleri nominal değerin altında fiyatlamak zorunda kalmadı. Şirket alımları tamamladıktan sonra bile nakit ve nakit benzerlerini 154,8 milyon dolardan 171,9 milyon dolara çıkardı.

STRATEGY İKİ AYDIR ALIM YAPMIYOR

Bitcoin Treasuries verilerine göre Strive, Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında yedinci sırada. Listenin başında 840 bin 447 adetle Strategy geliyor. Strive'ın önündeki şirketler arasında 43 bin 514 adetle Twenty One Capital, 43 bin adetle Metaplanet, 35 bin 577 adetle MARA ve 30 bin 21 adetle Bitcoin Standard Treasury Company yer alıyor.

Listenin lideri Strategy ise Bitcoin alımlarına ara verdi. Strategy iki aya yakın süredir Bitcoin almıyor ve bu dönemi dolar rezervini büyütmekle geçiriyor. Şirket 17-23 Ağustos arasında 18,26 milyon hisse satarak 2 milyar dolar topladı, ancak bu dönemde ne Bitcoin aldı ne de sattı.

Strive Üst Yöneticisi Matt Cole pazar günü düşüş döneminin bittiğine dair çok güçlü bir kanaat taşıdığını söyledi. Cole gerekçe olarak Bitcoin'in hem dolar hem altın karşısındaki kırılımlarını gösterdi. Cole'a göre varlık altın karşısında şubat ayında dip yaptı ve bu tarih, dolar karşısındaki temmuz dibinden beş ay önceye denk geliyor. Cole kıt varlıklara yönelik talebin artmasını bekliyor ve bunun Bitcoin'in lehine işleyeceğini savunuyor.