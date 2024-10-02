Web3 oyunları Lamborghini hızıyla yeni boyut kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Web3 oyunları Lamborghini hızıyla yeni boyut kazanıyor

Web3 oyunları Lamborghini hızıyla yeni boyut kazanıyor

Lüks otomobil üreticisi Lamborghini, Web3 oyun devi Animoca Brands ile güçlerini birleştirerek "Fast ForWorld" adlı yeni bir Blockchain platformu oluşturdu. Bu platform, Lamborghini'nin ikonik araçlarını dijital dünyaya taşıyarak, oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Motorverse ekosisteminde kullanılabilen bu dijital Lamborghini'ler, otomotiv ve oyun endüstrilerinin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

02.10.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv endüstrisi, Blockchain teknolojisinin sunduğu fırsatları keşfetmeye devam ediyor. Lamborghini'nin Web3 adımı, lüks araç üreticilerinin dijital dönüşüme ayak uydurma çabalarının en son örneği olarak görülüyor. "Fast ForWorld" platformu, Lamborghini tutkunlarına sanal dünyada da sevdikleri araçları deneyimleme şansı sunarken Web3 teknolojisinin otomotiv sektöründeki potansiyelini de ortaya koyuyor.

Lamborghini ve Animoca Brands Web3 Ortaklığını Duyurdu

Lamborghini, Web3 oyun şirketi Animoca Brands ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Bu ortaklık, lüks otomobil markasının ilk birlikte çalışabilir Blockchain tabanlı dijital araçlarını oyun dünyasına getiriyor. Fast ForWorld adı verilen bu yeni platform, Lamborghini araçlarının Blockchain oyunlarında kullanılmasına olanak tanıyor.

Animoca Brands'in bir yan kuruluşu olan Motorverse, Fast ForWorld platformunun altyapısını oluşturuyor. Bu ekosistem sayesinde oyuncular, Lamborghini araçlarını çeşitli oyunlarda satın alabilecek, satabilecek ve kullanabilecek. Torque Drift 2, REVV Racing ve Motorverse Hub gibi popüler oyunlar, bu dijital Lamborghini'lerin kullanılabileceği platformlar arasında yer alıyor.

Fast ForWorld'ün ilk versiyonu 7 Kasım'da piyasaya sürülecek. Platform, kullanıcılara 3 boyutlu bir cüzdan sunarak dijital araçlarını ve diğer öğelerini güvenle saklamalarına imkan tanıyacak. Ayrıca oyuncular bu cüzdan aracılığıyla dijital Lamborghini'leriyle etkileşime geçebilecek ve onları oyunlarda kullanabilecek.

Bu girişim, Lamborghini'nin Web3 alanındaki ilk adımı değil. Marka, daha önce 8 Ağustos'ta Animoca Brands ile bir ortaklık kurmuştu. Bu ortaklığın amacı, Web3 tabanlı yeni marka etkileşimi girişimlerini keşfetmek ve Lamborghini hayranlarına benzersiz dijital deneyimler sunmaktı.

Animoca Brands'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Yat Siu, bu ortaklığın önemini vurguladı. Siu, Lamborghini'nin Motorverse ile birlikte çalışabilirlik standartlarını benimseyen ilk markalardan biri olduğunu söyledi. Bu iş birliği, motor sporları tutkunları ve oyuncular için gerçekten birbirine bağlı bir Web3 oyun deneyimi oluşturmayı hedefliyor.

Fast ForWorld platformu, Blockchain teknolojisinin sunduğu benzersiz özellikler sayesinde, dijital Lamborghini araçlarının oyuncular arasında alınıp satılmasına ve farklı oyunlarda kullanılmasına olanak tanıyor. Bu, yeni bir dijital ekonomi modeli oluşturuyor ve kripto para ekonomisinin otomotiv ve oyun endüstrileriyle nasıl kesişebileceğini gösteriyor.

Lamborghini'nin bu girişimi, lüks markaların Web3 teknolojilerini nasıl kucaklayabileceğine dair önemli bir örnek oluşturuyor. Bu platform, sadece bir oyun deneyimi sunmanın ötesinde, Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik özelliklerini kullanarak, dijital varlıkların gerçek değer taşıdığı yeni bir ortam yaratıyor.

Lamborghini, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Web3 oyunları Lamborghini hızıyla yeni boyut kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: Web3 oyunları Lamborghini hızıyla yeni boyut kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement