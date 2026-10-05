XRP ağında yeni işlem dönemi yaklaşıyor - Son Dakika
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XRP ağında yeni işlem dönemi yaklaşıyor

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XRP ağında yeni işlem dönemi yaklaşıyor
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Blockchain ağı XRP Ledger, birden fazla işlemi tek pakette yürütmeyi ve hesaplarda sınırlı yetki devrini sağlayacak güncellemelere hazırlanıyor. Bu hafta devreye girmesi beklenen yenilikler için doğrulayıcı desteğinin korunması gerekiyor.

Ağda işlemleri paketlemeyi sağlayan BatchV1_1 ile ona eşlik eden güvenlik düzeltmesinin 9 Ekim'de etkinleşmesi bekleniyor. Hesap sahiplerinin başka hesaplara belirli işlemler için izin vermesini sağlayan yetki devri güncellemesi de haftanın takviminde yer alıyor.

Değişikliklerin uygulanması için ağdaki güvenilir doğrulayıcıların gerekli çoğunluk desteğini iki hafta boyunca sürdürmesi gerekiyor. Destek yüzde 80 eşiğinin altına düşerse geri sayım yeniden başlıyor. Bu nedenle beklenen tarihler, kesinleşmiş bir açılış takvimi anlamına gelmiyor.

SEKİZ İŞLEM TEK PAKETTE YÜRÜTÜLEBİLECEK

Batch özelliği, en fazla sekiz işlemin bir araya getirilmesine olanak tanıyor. Farklı hesapların dahil olduğu varlık takasları veya birbirini izleyen işlemler, seçilen çalışma biçimine göre aynı paket içinde yürütülebiliyor.

"Ya hep ya hiç" seçeneğinde paketteki bütün işlemlerin başarıyla tamamlanması gerekiyor. İşlemlerden biri başarısız olursa diğerleri de uygulanmıyor. Böylece birbirine bağlı bir işlemin yalnızca bir bölümünün tamamlanması önlenebiliyor.

XRPL belgelerinde verilen örnekte, bir NFT'nin oluşturulması ve satış teklifinin hazırlanması aynı pakete alınabiliyor. Teklif oluşturulamazsa NFT oluşturma işlemi de geri alınıyor. Diğer çalışma seçenekleri ise işlemlerin birbirinden bağımsız tamamlanmasına veya ilk başarısızlıkta durdurulmasına izin veriyor.

ANA ANAHTARI PAYLAŞMADAN YETKİ VERİLECEK

Yetki devri özelliği, hesap sahibinin ana anahtarını başka bir tarafa vermeden belirli işlemleri başka bir hesaba yaptırabilmesini sağlayacak. Verilen izinler daha sonra değiştirilebilecek veya geri alınabilecek.

Bu yapı, günlük işlemlerde kullanılacak hesapla varlıklar üzerinde tam kontrol sağlayan anahtarların ayrılmasına olanak tanıyor. Yetkilendirilen hesap yalnızca kendisine tanınan işlemleri yapabilecek. Anahtarları değiştirmek veya başkasına yeni yetkiler vermek gibi bazı izinler devredilemeyecek.

Güncellemelerin güvenlik tarafında ise fixBatchV1_2 adlı düzeltme bulunuyor. XRP Ledger Foundation, 25 Eylül'de yayımlanan 3.4.1 sürümüyle Batch işlemlerindeki güvenlik sorunlarına müdahale edildiğini açıkladı. Kuruluş, düzeltme etkinleştiğinde bu sürüme geçmemiş ağ sunucularının diğer sunucularla eşzamanlı çalışamayacağı uyarısında bulundu.

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