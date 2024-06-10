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HSBC Çin'de Blockchain devrimi gerçekleştiriyor

HSBC Çin\'de Blockchain devrimi gerçekleştiriyor

HSBC Bank (China) Co. Ltd., Çin'deki kurumsal müşterilerine e-CNY hizmetleri sunarak yabancı bankalar arasında bir ilke imza attı. Dijital yuan, nakit kullanımını azaltmayı hedefleyen Çin Halk Bankası tarafından desteklenen bir dijital para birimi. HSBC'nin Çin'deki birimi, ilk yabancı banka olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine e-CNY hizmetleri sunmaya başladı. Bu gelişme, dijital yuanın yaygınlaşması ve benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor.

10.06.2024 15:47
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HSBC Bank (China) Co. Ltd., Çin'deki kurumsal müşterilerine e-CNY hizmetleri sunarak yabancı bankalar arasında bir ilke imza attı. Dijital yuan, nakit kullanımını azaltmayı hedefleyen Çin Halk Bankası tarafından desteklenen bir dijital para birimi olarak dikkat çekiyor.

KURUMSAL MÜŞTERİLER İÇİN HSBC ÇİN'DEN DİJİTAL YUAN DEVRİMİ

Çin'in dijital para birimi yolculuğunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uluslararası bankacılık devi HSBC'nin Çin'deki birimi, ülkede faaliyet gösteren ilk yabancı banka olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine e-CNY hizmetleri sunmaya başladı. Bu gelişme, dijital yuanın yaygınlaşması ve benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor.

BANKA HESAPLARINI DİJİTAL YUAN'A BAĞLAYABİLECEK

HSBC Bank (China) Co. Ltd.'nin kısa bir süre önce açıklamaya göre artık kurumsal müşterileri varlıklarını yönetmek amacıyla banka hesaplarını dijital yuan hesaplarına bağlayabilecek. Böylece, şirketler ödemelerini e-CNY üzerinden gerçekleştirebilecek ve dijital para biriminin sunduğu avantajlardan faydalanabilecek.

Bankanın ilk kurumsal e-CNY müşterisi ise bir eğitim grubu oldu. HSBC, söz konusu grubun Şanghay, Pekin, Guangzhou, Jiaxing ve Suzhou'daki altı şubesine dijital yuan ile ödeme alınmasını sağladı. Bu uygulama, e-CNY'nin gerçek hayattaki kullanımını somut bir şekilde gözler önüne serdi.

Dijital yuan, Çin Merkez Bankası tarafından 2019 yılının sonlarında pilot uygulamalarla hayata geçirilmişti. O günden bu yana, ülke genelinde düzinelerce bölgede denemeler yapıldı ve kullanım alanı giderek genişledi. Hatta bazı şehirlerde devlet çalışanlarının maaşları bile e-CNY ile ödenmeye başlandı.

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Son Dakika Kripto HSBC Çin'de Blockchain devrimi gerçekleştiriyor - Son Dakika

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