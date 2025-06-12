Mersin'de "1. Gülnar Batırık Festivali" 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Gülnar Belediyesi tarafından organize edilecek festivalin hazırlık çalışmaları belediyeye ait restoranda devam ediyor.
Belediye Başkanı Fatih Önge de çalışmaları yerinde inceledi, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı hazırladı.
Önge, yaptığı açıklamada, festivalin sadece kadınlara özel düzenleneceğini belirtti.
Seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Önge, kadınları festivale davet etti.
Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, 28 Haziran Cumartesi günü Gülnar Belediyesi Gölet Restoran'da düzenlenecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › 1. Gülnar Batırık Festivali 28 Haziran'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?