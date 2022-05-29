15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı - Son Dakika
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15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı

29.05.2022 17:22

15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı Aksaray'da vatandaşların yaz aylarını karşılaması, piknik ve eğlence programları ile kaynaşması amacıyla düzenlenen 15. Hasandağı Yaz Şenlikleri çeşitli etkinliklerin yapılmasıyla coşkuyla tamamlandı.

15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı

AKSARAY - Aksaray'da vatandaşların yaz aylarını karşılaması, piknik ve eğlence programları ile kaynaşması amacıyla düzenlenen 15. Hasandağı Yaz Şenlikleri çeşitli etkinliklerin yapılmasıyla coşkuyla tamamlandı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Helvadere Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Hasandağı Yaz Şenlikleri 2 yıllık pandemi arasından sonra Hasandağı Mesire Alanında gerçekleştirildi. Şenliklere, Hasandağı çevresindeki köyler başta olmak üzere, kent genelinden ve çeşitli illerden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aksaray'ın mahalli sanatçılarının konserleri ile başlayan şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlenirken, bazı vatandaşlar piknik yaptı. İl dışından gelen vatandaşlar Hasandağı manzarasının keyfini çıkardı. Vatandaşların keyifli anlarına miniklerin oluşturduğu halk oyunları ekibi de eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan 15. Hasandağı Yaz Şenlikleri gün boyunca devam etti.

Hasandağı şenlikleri ile insanların bütünleştiğini vurgulayan Helvadere Belediye Başkanı Arif Bellikli, "Muhteşem bir gün, muhteşem bir hava var. Hasandağı eteklerinde 15. Helvadere Şenliklerimizi yaptığımız için mutluyuz ve ben gurur duyuyorum. Geçirmiş olduğumuz hastalıktan dolayı vatandaşlarımızla bir araya gelip hasbihal edemedik. Çok şükür Allah'a ki bugüne denk getirdik. Tüm halkımızla bir araya geldik. Bir nebze de olsa gönüllerini almak, eğlenmek onların da hakkı diye düşünerek bu şenliğimizi hazırladık. Muhteşem bir kalabalık var. Önümüzdeki yıllar bu kalabalığı 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye çapında bir Hasandağı şenliği yapmak istiyoruz" dedi.

Korona virüs pandemisinin ardından tekrar sosyalleşme fırsatı bulduğunu anlatan Belgin Kılıç (33), "Korona virüsün ardından 2 yıl sonra yıllardır gelenek olan şenliklerimize kavuştuk. Onun için geldik. Evde tüm halkımız, Aksaray halkı, tüm Türkiye, tüm dünya olmak üzere biz de bunalmıştık. O yüzden geldik şenliklere, eğlenmeye, yenilenmeye geldik. Tekrardan tertemiz hava almaya geldik. Hasandağı eteklerine geldik. Burada çadırımızı kurduk. Pikniğimiz yapıyoruz, çayımızı demliyoruz" diye konuştu.

Ailesi ile il dışından gelen Adnan Yenice ise, "Biz İzmir'den ailecek geldik. Buraya her sene geliriz. Ama 2 seneden beri pandemiden dolayı gelemiyorduk. Bu sene Allah nasip etti geldik. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel değişik bir ortamı var. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederiz. Biz İzmir'in trafiğinden yoğunluğundan buraya stres atmaya geldik. Buranın havası suyu çok güzel, arkamızda Hasandağı var. Böyle her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı
15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı
15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı
15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı

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Kaynak: İHA

Helvadere, Aksaray, Turizm, piknik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı - Son Dakika
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