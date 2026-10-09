2026 Nobel Barış Ödülü, UCM eski yargıcı Navanethem 'Navi' Pillay'a verildi

2026 Nobel Barış Ödülü, UCM eski yargıcı Navanethem 'Navi' Pillay'a verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı UCM eski yargıcı Navanethem 'Navi' Pillay'a verdi. Pillay, UCM eski yargıcı olarak ödülün sahibi oldu.
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi.
Kaynak: İHA
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