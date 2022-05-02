23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, sahnelenen 22 yerli ve yabancı oyunun ardından sona erdi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin 23'üncüsü 27 Mart-30 Nisan'da Adana'da gerçekleştirildi.

Uzun soluklu tiyatro festivaline bu yıl da yoğun ilgi gösterilirken, 13 bine yakın seyirci, oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu'ndan takip etti.

Festivale 23 yıldır 45 farklı ülkeden 120 yabancı tiyatro grubu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçı katılım gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil olmak üzere toplam 446 oyun ve binin üzerinde temsil düzenlendi. Ülkenin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar, 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Bu yıl 22 oyun seyirciyle buluştu

Adana'nın kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde bu yıl 22 farklı oyun tiyatroseverlerle bir araya geldi.

Festival sahnesi, yabancı tiyatro topluluklarından İspanya'dan Orthemis Orkestrası'nın yanı sıra Sri Lanka'dan "Aşk ve Karantina" ile Gürcistan'dan "Oyun Sonu" oyunlarını ağırladı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Kuzgun Yapım "Duruşma", Kocaeli Şehir Tiyatroları "Vişne Bahçesi", Uygur Sanat Tiyatrosu "Unutmak", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Seneye Bugün", Ankara Devlet Tiyatrosu "Gökkuşağının Sonu", Tiyatro Sanat Değirmeni "İyi Kötü Çirkin", Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "V. Frank", Proje No2 "Acı Kaybımız", Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Misafir", Tiyatro Yanetki "10 Saniye", Zorlu PSM Prodüksiyon "Kum Zambakları", Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu "Timsah Ateşi", Tiyatroadam " Büyük İskender'in Atı", İzmir Devlet Tiyatrosu "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" isimli oyunlarını Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu.

Sabancı Oda Tiyatrosu'nda ise Bu Yapım'ın "Uyandığımda Sesim Yoktu", Agora Tiyatrosu'nun "İdam Mahkumu", Perde Sanat Tiyatrosu'nun "Thom Pain-Hiçbir Şey" ve Kadro Pa'nın "Macbeth Mutfakta" oyunları sahne aldı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Zihni Göktay'ın oldu

Öte yandan, tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005'ten bu yana her yıl verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi Zihni Göktay oldu.

Göktay'a ödülü, festivalin açılış töreninde takdim edildi.