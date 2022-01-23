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6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi - Son Dakika

6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi

23.01.2022 19:23
6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6'ncı Hamsi Festivali düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6'ncı Hamsi Festivali düzenlendi.

Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması, birlik, beraberlik ve dayanışmanın artırılması amaçlanan festival, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaklaşık 2,5 ton hamsi, tavalarda pişirilerek ekmek arasında ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların HES kodu kontrolünün ardından alındığı etkinlik alanında kurulan stantlarda, Karadeniz'in yöresel yiyeceklerinin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Karadeniz yöresi şarkıcılarının konser verdiği festivalde, vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde hareketli müziklerle horon oynayıp eğlendi.

Etkinliğe, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin aralarında yer aldığı çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Muğla yöresi halk oyunları gösterisi de sunulan festivalde, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Trabzonspor forması hediye etti.

Derneğin genel sekreteri Yener Çelik, yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaklaşık 25 bin Karadenizlinin yaşadığını belirtti.

Değişik etkinliklerle bir araya geldiklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Karadeniz kültürünü, gelenek ve göreneklerimizi, burada doğup büyüyen, özellikle Karadeniz'i göremeyen çocuklarımıza, hemşehrilerimize yaşatmak ve tanıtmak istiyoruz. Farklı kesimlerden vatandaşlar yana yana horon oynadılar. Amacımız da bu. Birlik ve beraberlik içerisinde kültürlerimizi tanımak, birbirimize tanıtmak. Daha fazla birbirimizle kaynaşmak için bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz."

6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi
6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi
6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi
6. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi

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Karadeniz, Festival, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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