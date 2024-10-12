Altın Portakal 61. Kez Kapandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Portakal 61. Kez Kapandı

Altın Portakal 61. Kez Kapandı

Antalya Altın Portakal Festivali'nde telif hakları ödenecek, ödüller sahiplerini buldu.

12.10.2024 22:05
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ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık serüven tamamlandı. Bu sene 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla düzenlenen ve 80 filmin gösteriminin yapıldığı haftanın ardından, festivalin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit'te düzenlendi. Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı gecede Barabar da konser verdi.

Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gülşah Deniz Atalar, CHP Antalya milletvekilleri ve Antalya protokolünden çok sayıda isim ve davetliyle, aday filmlerin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve diğer ekipleri katıldı.

Festivalin Antalya'nın markalarından biri olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, "Sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirdiğini, geliştirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Festivalimiz de bu bakımdan Antalya'mızın en büyük marka değerlerinden biridir. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, kültür ve sanatın onurlu bir yaşam hakkının parçası olduğunu düşünüyor, kültür ve sanat politikalarımıza bu anlayış doğrultusunda yön veriyoruz" dedi.

'TÜM FİLMLERİN TELİF HAKKINI ÖDEYECEĞİZ'

Başkan Böcek, 15 yaşında kazandığı ikramiyeyle aldığı bir sinema makinesiyle okul yıllarında Antalya'nın farklı yerlerinde film oynattığını ve kentin bir sinema kenti olması için üzerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceğini de söyledi. Böcek, belediye olarak aldıkları bir kararı da açıkladı. Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk kez gerçekleşen ve sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz."

Böcek konuşmasının sonunda festivalin 62'ncisinin 7- 16 Kasım 2025'te düzenleneceğini söyledi.

İLK ÖDÜLLER ÖĞRENCİLERE

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde jüri özel ödülü Kastamonu Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden Döngü filmiyle yönetmen Ramazan Yakut'a verildi. Yakut, uzun süre heyecandan konuşamadı ve çok heyecanlı olduğunu ödüle layık görülmesinden dolayı da teşekkür etti.

En İyi Öğrenci Filmi ödülünü ise Maltepe Üniversitesi'nden Sistem isimli filmiyle Yönetmen Aldulhalim Erez'e verildi. Erez, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ödülü almak benim için çok önemli. Bizim ilk ödülümüz ve bu ödülü ekibim adına alıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal 61. Kez Kapandı - Son Dakika

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