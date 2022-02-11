"Anadolu Nefesli Beşlisi", 14 Şubat'ta Samsun'da konser verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), tango müziğinin melodilerini "Anadolu Nefesli Beşlisi" topluluğunun yorumuyla 14 Şubat'ta dinleyicilerle buluşturacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Hüseyin Uçar, Cem Önertürk ve Ozan Evruk tarafından kurulan "Anadolu Nefesli Beşlisi", en sevilen tango müziklerini "Tangoloji" başlığı altında sahneye taşıyacak.

Tek bölümden oluşan konserde sanatçılar her parça öncesi tangonun tarihine inen anlatımlarının yanı sıra müzik ve dans gösterisiyle seyirciye farklı anlar yaşatacak.

SAMDOB koro sanatçıları soprano Betül Uzunoğlu, bariton Hasan Çelik ve bandoneon virtüözü Tolga Salman'ın solist sanatçı olarak katılacağı konserde, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar, fagotta Ozan Evruk ve Uludağ Üniversitesinde görev yapan Cem Önertürk flüt ile notalara nefesleriyle ses verecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz'ün de yer alacağı konser, 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.