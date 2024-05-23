Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor

Antalya\'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor

Antalya, yarın başlayacak olan 7. Akra Caz Festivali ile caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayacak. Festival boyunca birçok farklı tarzda performanslar gerçekleştirilecek ve birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Festivalin açılışını Dany Brillant yapacak ve festival, Fazıl Say'ın konserleriyle sona erecek.

23.05.2024 14:31
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Antalya, yarın başlayacak "7. Akra Caz Festivali" ile caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayacak.

Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performansların yer alacağı festival, Akra Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Festival boyunca Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet,Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Cem Tuncer, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan sahne alacak.

Festivalin açılışını Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren sanatçı Dany Brillant yapacak.

Kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Ibrahim Maalouf, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange" projesiyle 26 Mayıs'ta sahnede olacak.

Festivalin daimi konuklarından, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya'nın caz elçisi Igor Butman ve alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası'na, ünlü Rus caz ve halk sanatçısı Larisa Dolina'nın eşlik edeceği konser ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Fusion ve caz türündeki eserleriyle tüm dünyada büyük ilgi gören, piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 31 Mayıs'ta sahnede olacak. Azerbaycanlı sanatçıya Ralf Cetto (bas) ve Simon Zimbardo (vurmalılar) eşlik edecek.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"un Türkiye prömiyeriyle 1 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek. Ödüllü saksafoncu ve besteci Nubya Garcia da 8 Haziran'da cazseverlerle buluşacak.

Festival, 11-12 Haziran'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika

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