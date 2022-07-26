Arslantepe'nin UNESCO Listesi'ne girişinin birinci yılı kutlandı

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının birinci yılı törenle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslantepe Höyüğü'nün geçen yıl 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Asıl Listesine dahil edilmesi dolayısıyla höyükte program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, programda, Arslantepe'nin Türkiye ve dünya insanlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Gürkan, Arslantepe'de kazı çalışmalarını yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve dört arkadaşına Malatya'nın tarihini araştırdıkları için hemşehrilik beratı verdiklerini hatırlattı.

Arslantepe Höyüğü'nde yapılacak karşılama merkezi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Karşılama merkezi diye tabir ettiğimiz Arslantepe Höyüğü bölgesinde bulunan okulun bulunduğu alanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla, Valiliğimizle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle sürekli diyalog halindeyiz. Süreci bir an evvel bitirip karşılama merkezi alanının yapılması, merkezin içerisinde M.Ö. 7 bin yıl öncesi yaşanmışlıkların simülasyon şeklinde bir merkezin yapılmasıyla ziyarete gelenler için sosyal donatıların yer aldığı merkezin inşası noktasında arkadaşlarımız projelerini yaptı. Milletvekillerimiz ve Battalgazi Belediye Başkanımızla Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ettik ve bizlere bu konuda destek vereceklerini ifade ettiler. Bakanlığımız desteğini verecek ve bizler de yerelde gerekli desteği vererek karşılama merkezinin bir an evvel tamamlanmasıyla Arslantepe'yi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya açmak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var."

Gürkan, tüm paydaşlarla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, bu yıl simülasyon merkezinin temelinin atılması için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Arslantepe'yi, insanlık medeniyetinin başlamış olduğu yeri, insanlığa tanıtma noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Arslantepe'nin UNESCO sürecini anlatan fotoğraf sergisi gezildi.

Programın sonunda Gürkan ve Güder, Arslantepe Anı Defterini imzalayarak, kazılarda bulunan mührün yapılan kopyası ile anı defterine mühür bastı.