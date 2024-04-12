Artvin\'de Cumhuriyet\'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi düzenlendi

Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi tarafından ziyaret edildi

Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Vali Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu ve turizmdeki ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Şıldak, bayram tatili sonunda Göbeklitepe'de 60 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.