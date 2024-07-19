Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu

Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli\'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu

Türk bayrağı ile Atatürk posteri olduğu gerekçesiyle İzmir'de sahneye çıkmayan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından şehirden kovulan Yunan şarkıcı Despina Vandi konuştu. Kendini savunan şarkıcı ''Yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasi yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum'' dedi.

19.07.2024 09:46
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) amacıyla düzenlenmesi planlanan Despina Vandi konseri son anda iptal oldu. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şarkıcının Atatürk posteri ve Türk bayrağının kaldırılmasını istediği için konseri iptal ettiklerini duyurdu. Denizli'nin "İivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" dediği şarkıcıdan cevap geldi.

"ETKİNLİĞİN NİTELİĞİNİ KONSER OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTENDİ"

Yaşananların ardından sahneye çıkmadan İzmir'den ayrılan şarkıcı Vandi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bugün için planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı'nın etkinliğin niteliğini 'konser' olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasî yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu

NE OLDU?

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi. Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin konseri iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.

LAL DENİZLİ: HANIMEFENDİ İVEDİKLE BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli "Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız. Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur." ifadelerini kullandı.

Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ahmet taştan: Siz yunanları sevmeye devam edin hakettiniz bunu 45 14 Yanıtla
  • Mesut Kaya: Bir ülkenin bayrağı ve kurucusu siyasi değil milli değerdir 43 8 Yanıtla
    utku ergün: Beğenmeyenler bu yorumu, nesini beğenmediler bir açıklasınlar bakayım 2 0
  • Mustafa Yurdakul: Ekremcim şu hemsehrin ile konuş akıllı olsun :) 27 12 Yanıtla
  • Davut Kochan: Yapmayın siz izmirliler le kardeşsiniz 18 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Karşı açıdan bakarsak ben de yunanistanda konser versem ben de onların liderinin ve bayrağının altında şarkı söylemek istemezdim. Bunun yanında kadın kendi ülkesinde tanınan bir şarkıcı değil. Böyle bir şov yaparak ülkesinde ünlenmiş oldu. Türkiye yeni bir star doğurdu. 20 3 Yanıtla
    utku ergün: Selim yorumunun ikinci kısmına katılsamda dünyanın neresinde konser verirsen ver o ülkenin bayrağı açılır ve buna anlayış gösterilir 0 0
  • Bilgehan Kalkan: O kadar eleştirdiler sizleri Türk Eğitim Vakfı adına yapılan konserde yunan sanatçı ile anlaştığınız için. Ne bekliyordunuz Atatürk posterini havaya kaldırıp öpmesini mi umuyordunuz? Her eleştiri sırf size muhalif olmak için olmuyor. Kulak kabartmakta bazen fayda var. Ders alırsınız umarım. 11 2 Yanıtla
  • utku ergün: Ben anlamadım açıklamayı, yasaklanmış politik çağrışım derken bu türk bayrağını ve Atatürk posterlerini mi kastediyor, neresi yasaklıymış bunların, yazdığınıda bilmiyor bunun medya ilişkileri sorumluları sanırım, vahim 1 0 Yanıtla
  • Ali tekeş: Bu anlayış bir tek bizdemi var heryerde her alanda siyasi sporda siyasi konserlerde siyasi 0 0 Yanıtla

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