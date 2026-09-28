Aydın'ın Karacasu ilçesinde üzümler asırlık yöntemle sıkılıp pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde üzümler asırlık yöntemle sıkılıp pekmeze dönüştürülüyor

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Aydın\'ın Karacasu ilçesinde üzümler asırlık yöntemle sıkılıp pekmeze dönüştürülüyor
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Aydın'da güz döneminin başlamasıyla üzümler sıkılıp şıraları kaynatılmaya başlandı. Karacasu'da asırlar öncesi tekniklerle üretilen pekmezle gelenek yaşatılırken, eski belediye başkanı Zeki İnal kendi pekmezini kendisi yapıyor.

Aydın'da güz dönemi başlamasıyla birlikte üzümler sıkılıp şıraları kaynatılmaya başladı. Fabrikalarda son teknoloji ile üretilen pekmezler eski tadı vermezken imkanı olan pek çok kişi kendi yiyeceği pekmezi kendisi yapmaya çalışıyor.

Aydın'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karacasu'da üzümler asırlar öncesindeki teknik ve şartlara göre sıkılıp pekmeze dönüştürülüyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin eski usul üretilen yiyeceklerin hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu belirten Karacasu eski belediye başkanı Zeki İnal, kendi pekmezini kendisi üretiyor. Aynı zamanda bir kültürü yaşattığını belirten İnal, "Dedelerimizden ve ninelerimizden miras kalan pekmez üretim geleneğini sürdürüyoruz. Her yörenin pekmezi kendine has güzellikler taşır. Tamamen organik olarak ürettiğimiz pekmez aynı zamanda bir besin olmanın ötesinde şifa deposu" diye konuştu.

Kırsal kesimlerde önemli bir gelenek haline gelen pekmezi asırlar öncesi yöntemlerle yaptıklarını belirten İnal, "Kendi bağlarımızda ürettiğimiz üzümleri önce özel teknelerde ayakla üzümden çıkarılan sular şıra haline aldıktan sonra kalaylı kazanlarda kaynatarak pekmez yapıyoruz. Vücut direncini artıran pekmezin faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Mide hastalıkları ve ülsere iyi geldiği bilinen pekmez ayrıca; astım ve bronşit hastalıklarında, soğuğa karşı vücut direncinin arttırılmasına da iyi geldiği biliniyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatZeki İnalKaracasuAydınYaşamSon Dakika

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