Batman kültür sanat haberi... Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit Batman'da sevenleri ile buluştu

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit Batman'da sevenleri ile buluştu

BATMAN - Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 5.'si düzenlenen kitap etkinlikleri çerçevesinde Yeşilçam sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, sinema ve kitapseverlerle buluştu.

Batman Vali Yardımcısı ve Batman Belediye Başkan yardımcısı Metin Gürbüz Sinema yıldızı Koçyiğit'i çiçeklerle karşıladı. Yeşilçam sineması emekçilerinden Hülya Koçyiğit, gerçekleşen söyleşi de okurlarla bir araya geldi. Koçyiğit, yaptığı konuşmada, Batman'a ilk gelişinin olmadığını, daha önce gelip gördüğü şehrin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok çok mutlu ettiğini söyledi.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı. Koçyiğit, "Batman Valiliği ve Batman Belediyesinin hazırladığı 5 yıldır devam eden kitap fuarına seve seve geldim. Burada gördüğüm sevgiyi, ilgiyi gerçekten beni çok mutlu etti ve çok duygulandırdı" dedi.

"Bu kadar gencin kitap sevgisinin olması, sinema sevgisinin olması beni çok duygulandırdı" diyen Koçyiğit, "Öylesine bir cennet ülkemiz var ki, doğusu, güneyi, kuzeyi fark etmez. Her bir yöresi bir birinden güzel. Benim ilk gelişim değil Batman'a. Daha önce Siirt, Batman, Mardin, Van, Türkiye'nin her yerine gitmiş gezmiş insanım. Dolayısıyla gençlerin özelikle üniversite gençlerin ülkenin her bir köşesini gezmesini tavsiye ediyorum. Gezerek, görerek çok daha fazla fikir sahibi olacaksınız bu güzel ülkemizde. Onlarla birlikte söylemek gerçekten çok güzeldi, güzel bir sürprizdi. Her birine teşekkür ediyorum. Bu kadar candan ilgili gösterdikleri için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.