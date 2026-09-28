Bayburt'ta İl Emniyet Müdürü Erkol ve İl Müftüsü Danacı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta İl Emniyet Müdürü Erkol ve İl Müftüsü Danacı için veda yemeği düzenlendi

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Bayburt\'ta İl Emniyet Müdürü Erkol ve İl Müftüsü Danacı için veda yemeği düzenlendi
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Bayburt'ta görev süreleri sona eren İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Müftüsü Bayram Danacı için veda yemeği düzenlendi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erkol ile Zonguldak İl Müftülüğüne görevlendirilen Danacı, kurum temsilcileriyle vedalaştı.

Bayburt'ta görev süreleri sona eren İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Müftüsü Bayram Danacı için veda yemeği düzenlendi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in yanı sıra kentte görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri ve güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erkol ile Zonguldak İl Müftülüğüne görevlendirilen Danacı, kurum temsilcileriyle vedalaştı.

Erkol ve Danacı'nın Bayburt'ta görev yaptıkları süre boyunca kente sundukları hizmetler ile kurumlar arasındaki iş birliğine katkıları için teşekkür edilerek, yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatZonguldakBayburtGüncelÇorumYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta İl Emniyet Müdürü Erkol ve İl Müftüsü Danacı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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