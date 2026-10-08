Bayburt\'un yöresel ürünleri dijital pazara taşıyacak projeye destek imzalandı

Bayburt'a özgü yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve marka değerlerinin artırılması amacıyla hazırlanan 'Bayburt'un Değerleri Dijital Pazarda Projesi' için destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı? (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yöresel ürünlerin dijital pazardaki görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Proje kapsamında e-ticaret altyapısı, marka stratejisi, dijital pazarlama ve operasyonel süreçler konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Çalışmalarla Bayburt'un kültürel mirası ve yerel üretim potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi ile üreticilerin dijital ticaret kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.