Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bu hafta 6 film vizyona girecek

24.03.2022 10:38
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek.

Kenneth Branagh'ın yönettiği "Belfast" adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor.

Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor.

7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde "Yılın En İyi İngiliz Filmi" ödülünü aldı.

"Kayıp Şehir"

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Kayıp Şehir", bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında.

Aaron ve Adam Nee kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zeki yazar Loretta Sage, kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya kendini adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarındaki egzotik yerler hakkında yazar. Alan ile yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır."

"Şans Tanrıçası"

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Şans Tanrıçası", hastalığıyla ilgili kontroller için birkaç gün hastanede kalacağından çocuklarını yakın arkadaşlarına bırakan bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Senaryosunu Özpetek ile Silvia Ranfagni ve Gianni Romoli'nin kaleme aldığı İtalya yapımı filmin başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Serra Yılmaz ve Sara Ciocca oynuyor.

"Eiffel"

Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ve Armande Boulanger gibi isimlerin rol aldığı "Eiffel", tarihi bir biyografiyi beyaz perdeye taşıyacak.

Martin Bourboulon imzalı film, 300 metre uzunluğuyla 42 sene boyunca dünyanın en yüksek yapısı unvanını koruyan Eyfel Kulesi'nin bilinmeyen hikayesini anlatıyor.

Almanya, Belçika ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu Caroline Bongrand imzası taşıyor.

"Araf 5: Aile"

Uğur Kaplan'ın yönettiği, Hazal Özbal, Ezgi İrem Mutlu, Doğukan Oltulu ile Levent Kahraman'ın oynadığı "Araf 5: Aile" yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

"Kocaayak ve Ailesi"

Ben Stassen ve Jeremy Degruson tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki devam filmi "Kocaayak ve Ailesi", bir araya gelen Kocaayak ile ailesinin doğayı korumak için atıldıkları serüveni konu ediniyor.

YORUMLAR
500
Oscarların gözden düşüşü ve töreni canlandırması beklenen 5 taktik Oscarların gözden düşüşü ve töreni canlandırması beklenen 5 taktik Bergen Hakkında Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi! Bergen Hakkında Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi!

Kuzey İrlanda, Jamie Dornan, Brad Pitt, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika


Son Dakika
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement