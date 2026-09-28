Çanakkale Gökçeada\'da Tokat yazmacılığı sergisini Gökçeada Kaymakamı Osman Acar gezdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geleneksel el sanatlarının özgün örneklerinden Tokat yazmacılığının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ihlamur'un Nazlı Yüzü Tokat Yazmacılığı Sergisi düzenlendi.

Ihlamur'un Nazlı Yüzü Tokat Yazmacılığı Sergisinde yer alan eserleri inceleyen Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, kursiyerlerin büyük bir emek, sabır ve özenle hazırladıkları çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Geleneksel motiflerin ve yazmacılık sanatının inceliklerinin yansıtıldığı el emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Kaymakam Acar, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Osman Acar, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Program, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.