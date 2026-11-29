Samsun'un Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde yer alan ve 801 yaşında olan tarihi doğu çınarı, görkemli duruşu ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Samsun'un tescillenmiş en yaşlı anıt ağacı olan dev çınar, Selçuklu döneminden bugüne uzanan sekiz asırlık geçmişiyle kentin önemli doğal ve kültürel mirasları arasında bulunuyor.

Çarşamba ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'ndeki Demirli Hayratlar mevkiinde yer alan doğu çınarı türündeki ağaç, yüzyıllar boyunca ayakta kalarak bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının anıt ağaçlar kategorisindeki bilgilere göre 801 yaşında olduğu belirtilen çınar, 27,5 metrelik boyu, 4 metrelik gövde çapı ve 29,5 metrelik genişliğiyle görenleri büyülüyor.

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan 800 yıllık tarih

Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar üç ayrı döneme tanıklık eden bu devasa çınar, yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip. Aynı topraklarda yaklaşık sekiz asırdır kök salan kavlağan ağacı, Anadolu'da yaşanan siyasi ve toplumsal değişimlerin sessiz tanığı olarak varlığını koruyor.

Samsun'un en yaşlı tescilli anıt ağacı

Samsun'un tescillenmiş en yaşlı anıt ağacı olma özelliğini 801 yaşındaki doğu çınarı taşıyor. Asırlara uzanan geçmişi, geniş dalları ve görkemli gövdesiyle dikkat çeken ağaç, yalnızca Çarşamba'nın değil Samsun'un da önemli doğal mirasları arasında öne çıkıyor.

Geçmişten geleceğe uzanan doğal miras

Demirli Hayratlar mevkisinde yükselen asırlık kavlağan ağacı, yaşı ve büyüklüğünün yanı sıra taşıdığı tarihi değerle de önem taşıyor. Bölgenin dönüşümüne ve yüzyıllar boyunca kuşakların değişimine tanıklık eden tarihi çınar, bugün de heybetli görünümüyle ayakta duruyor. Çarşamba'nın doğal zenginliğini sekiz asırlık geçmişiyle yansıtan bu eşsiz ağaç, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olmayı sürdürüyor.