Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı - Son Dakika

Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı

Cem Karaca\'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı
Son Güncelleme: 29.09.2023 16:27

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Cem Özer, Cem Karaca'nın anısına hazırladığı Cem Olmak isimli müzikalini anlattı. Özer, seyirciyle buluşturduğu yeni oyunu için izleyicilerin mendille gelmesi gerektiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Cem Özer oldu. Cem Karaca'nın anısına bir müzikal yapan oyuncu, yeni projesinin detaylarından ve içine sinen bir iş yaptığından bahsetti.

"ÇOK EMEK VERDİK VE GÜZEL BİR İŞ ÇIKTI"

Oyuncu Cem Özer'in Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'ya duyduğu saygı ve hayranlığı için "Cem Olmak" adında bir müzikal hazırladı. Müzikali seyirci ile buluşan oyuncu, yeni projesini şu sözlerle anlattı: "Bu bir müzikal. Şarkılar yer alıyor ve ben Cem Karaca ile sohbet ediyorum. Ben gösteride Cem Karaca ile konuşuyor gibi yapıyorum. Bu oyuncunun kafasının içinde geçen bir oyun. Şarkıları kafasında canlandırıyor ben çıkıp da şarkı söylemiyorum. Çok güzel tiyatral danslar var. Çok şık ve görkemli bir sahnemiz var. Sulu göz insanlar yanında bol mendil getirsin. Mendilsiz gelmeyin. Çok emek verdik ve çok güzel bir iş çıktı. Ben oyunculuğumda tiyatro sahnesinde usta işi yaptım dediğim bir iş oldu. Ben kendime normalde kolay kolay tamam demem ama bu oldu."

Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı

Gökay Kalaycıoğlu, Cem Özer, YouTube, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı - Son Dakika
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